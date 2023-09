Suma fija: crítica de la central empresaria

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El dirigente Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), criticó con dureza la suma fija anunciada por el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, al asegurar que "los empresarios tienen miedo" porque hay medidas que "los funden", y reclamó ir hacia un sistema de seguros de desempleo, un esquema similar al que propone Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza.

"Ahora estamos discutiendo este bono. Hace un año que venimos sosteniendo que debería haber sólo paritarias y nos enchufan una no remunerativa de la noche a la mañana", se quejó.

Alertó, además, que "ningún país se desarrolla con economía de subsistencia, se lo hemos dicho al Gobierno. Tiene que ser con producción".

También cargó contra los problemas de regulación del teletrabajo e ironizó que esa forma creciente de actividad en la Argentina está "regulada por Dr. Jekyll".

Cuestionó, además, las altas de interés que aplica la Justicia, al exponer en el marco de un ciclo sobre Democracia y Desarrollo.

"Los empresarios tienen ganas de invertir, pero tienen miedo porque los funden", advirtió.

Funes de Rioja lamentó que por la inestabilidad macroeconómica "no se puede hacer otra cosa más que aventuras", al tiempo que acusó al sistema normativo de "no responder a las necesidades laborales".

Consideró que la Argentina "tiene que cambiar, pero no es demoler el derecho del trabajo", aclaró, y reclamó abordar debates con "realismo".

"Pongamos el pie en la tierra, no es matar trabajadores, es crear empleo formal. La informalidad es un circo, en el mundo desarrollado han buscado esquemas de formalización", detalló, y consideró que el país está "en emergencia laboral".

Funes de Rioja pidió facilitar el acceso de la gente al mercado formal y dijo que "se deben atender las nuevas realidades laborales. Miremos a los nuevos trabajadores, hay que hacer un ingreso masivo al mundo registrado".

El referente de la UIA dijo a modo de conclusión que "los candidatos tienen que entender la lógica productiva y las relaciones del trabajo. Si nos dicen vamos a promover la industria, al otro día no me inventen 18 impuestos más".