Siguen los fuertes cruces entre Villarruel y Carlotto

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, arremetió contra Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, al subrayar que su hija Laura, desaparecida por la última dictadura militar, "era montonera".

"Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo", sostuvo la diputada nacional.

En declaraciones a La Nación+, la dirigente libertaria definió a la referente de los derechos humanos como "un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo y tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros".

"Digamos todo, si le exigimos a los demás lo que no decimos...", agregó la compañera de fórmula de Javier Milei.

Y concluyó: "Carlotto es una muestra de la gran hipocresía de la izquierda".

Villarruel generó polémica al encabezar el pasado lunes en la Legislatura porteña un acto en homenaje a "las víctimas del terrorismo" atribuido a organizaciones como Montoneros y el ERP, criticando en esa oportunidad las manifestaciones en contra de la iniciativa que hubo fuera del recinto.



HUBO RÉPLICA

Estela de Carlotto, en tanto, rechazó los dichos de Victoria Villarruel sobre la militancia de su hija Laura, desaparecida por la última dictadura militar, al afirmar que meterse con ella "es imperdonable".

"Me avisaron que dijo cosas muy fuertes sobre mi persona. Que a mí me diga lo que quiera, pero a Laura que no la toque. Tocar a Laura es imperdonable", sostuvo la referente de los derechos humanos.

"Lo que ha dicho, hecho o piensa hacer no se lo tenemos que permitir", sostuvo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Está dando señales de que si vienen ellos, esto de ahora no es nada, ¿qué será después?", se preguntó Carlotto.

De todos modos, evitó profundizar en la polémica con Villarruel: "Yo no aflojo. Por supuesto la institución que presido se ofende porque lógicamente somos todos hermanos entre nosotros, nos queremos y nos respetamos. Pero es cierto que estas personas así hay que dejarlas pasar".