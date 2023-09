El campeón vuelve a escena

Mañana lo que se conoce coloquialmente como La Scaloneta, volverá a la competencia formal después de casi 9 meses del título en Doha; el impacto que aquella hazaña deportiva provocó en todo el planeta fútbol en general, pero en particular en nuestro medio, ha carecido de antecedentes. No resulta desmedida la calificación ya que con el correr del tiempo -y ahora que podemos verlo en perspectiva mucho más-, la consagración del equipo albiceleste despertó en fervor y cohesión social, un fenómeno sin veredas y sin grietas, tal la pertenencia que el pueblo argentino le tributó a ese logro deportivo y a sus protagonistas.

Los tres títulos que el seleccionado mayor ha conseguido en la historia de los mundiales desde el punto de vista nominal, tienen el mismo peso, empero aquella final ganada a Francia el pasado 18 de diciembre, le agregó una cierta bizarría a la tercera estrella, que las anteriores no proyectaron.

A manera de breve analogía diré que los tres equipos campeones tuvieron factores comunes, por ejemplo, sus entrenadores consiguieron influir de tal manera, que sus nombres se han quedado unidos a la par de los grandes futbolistas que conformaron cada una de esas epopeyas. César Menotti, Carlos Bilardo y Lionel Scaloni, se metieron en la historia del fútbol mundial, liderando equipos qué en cada época, fueron faros de este deporte y a pesar que al natural de Pujato, se le cuestionaba su falta de experiencia como entrenador profesional, esa cumbre la alcanzó casi a la misma edad que los otros ilustres entrenadores.

Excepto el plantel que disputó el Mundial jugado en nuestro país en 1978, los otros dos equipos que consiguieron estrellas, tuvieron líderes excluyentes como Diego Maradona en 1986 y Lionel Messi, todavía en plena vigencia, en 2022, detalles comparativos no menores, porque le han permitido perdurar en el tiempo, de la mano de semejantes genios que potenciaron aquellos logros.

Sin embargo, hay un factor que convierte a la Scaloneta en el campeón más destacado y tiene que ver con la conexión externa que sus presentaciones han generado en los últimos dos años; ningún otro combinado despertó tanto interés en sus partidos con un acento singular entre los jóvenes, un fenómeno que atraviesa este ciclo liderado por Lionel Scaloni con un protagonismo exquisito de Lionel Messi.

Esta disquisición no busca discriminar los méritos y mucho menos opacarlos, es solo un juego de semejanzas con un resultado discrecional, para seguir leyendo este momento histórico del fútbol argentino que se ha empoderado nuevamente, después de un prolongado letargo.



MESSI SEGUIRÁ BUSCANDO

DEMOLER RECORDS

Lionel Messi hace parecer que todo es posible dentro de un campo de juego. Luego de su impresionante desembarco en la MLS, logrando el primer título en la historia del Inter Miami y llevando a la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus principales dueños a otra final, el capitán de la Selección argentina ahora cambiará su chip al albiceleste producto de la Fecha FIFA que le dará comienzo a una nueva Eliminatoria Sudamericana.

Entre el jueves y el viernes comenzará el camino rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con cinco compromisos entre combinados de la Conmebol. Uno de los más atrapantes será el que tendrá lugar este jueves, desde las 21, en el estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se verán las caras Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, y Ecuador (eliminado en fase de grupos en la pasada Copa del Mundo).

Lionel Messi, además del incentivo que ya de por sí significa vestir la camiseta de su país, tendrá una importante meta personal en el horizonte: convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas, récord que actualmente ostenta su amigo, el uruguayo Luis Suárez.

La Pulga, con 28 tantos, actualmente es el segundo máximo artillero, a solamente uno del Pistolero (29). La ventaja para el argentino durante estas jornadas será que tendrá dos partidos para poder alcanzar o superar el registro del charrúa, quien se perderá los juegos contra Chile y Ecuador ya que el punta de Gremio de Brasil no fue convocado por el director técnico Marcelo Bielsa. El albiceleste consiguió esa cantidad de goles en 60 presentaciones, en las que además brindó 11 asistencias. El charrúa, por su parte, los marcó en 62 partidos.

Luego del choque contra el Tri, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán otra función. El martes, desde las 17, enfrentará en la altura de La Paz a Bolivia, combinado entrenado por el argentino Gustavo Costas y que iniciará su camino visitando a Brasil.

El rosarino llega a esta doble jornada de Eliminatorias en un gran momento desde su fichaje al Inter Miami. El 10 fue vital para liderar la impresionante transformación del equipo de Gerardo Martino, que pasó de ser uno de los peores de la MLS a levantar la Leagues Cup y llegar a la final de la US Open Cup. Además, se ilusionan con clasificar a los playoffs del torneo estadounidense. El atacante de 36 años lleva 11 goles y cinco asistencias en 11 presentaciones con la camiseta rosa y negra.

En relación a la formación inicial para el cruce con la Tricolor, la gran incógnita es el centrodelantero: puesto que se disputan mano a mano Lautaro y Julián Álvarez, ambos con un gran comienzo de temporada en Europa.

Ante la baja de Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico se quedaría con el lateral derecho, según el cronista. De esta manera, si Scaloni no se inclina por intentar dar una sorpresa, el probable once albiceleste sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.



Néstor Clivati está acreditado por diario LA OPINIÓN para la cobertura de las Eliminatorias Mundial 2026.