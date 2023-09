Cartelera de Novedades

NUEVA CENA EN EL

CLUB DE ABUELOS UNIDOS

Con la animación del grupo la Pachanga, el Club de Abuelos Unidos anuncia la realización de una nueva cena y baile.

El encuentro social de referencia está programado para el próximo sábado, 9 de septiembre en el salón social de Chacabuco y Casabella de barrio Los Nogales. A los interesados en asistir se les recomienda concurrir portando vajilla completa. Las tarjetas correspondientes pueden reservarse a los teléfonos 423992; 434008;422681 y 15316797.



CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

El Club Abuelos Calle Palmieri llevó a cabo su tradicional cena-baile con la animación musical de Cristian Cassani y el acordeón de Saione. Como es tradicional, el salón brilló con un lleno total y contó con asistentes de toda la zona que degustaron del menú compuesto por choricito, pulpetines rellenos al horno con ensaladas, postre helado y alfajores con café. Además, con un costo sostenido de la tarjeta de $2.900 para socios y $3.200 para no socios.

Entre el público asistente se contó con la presencia del Intendente municipal Luis Castellano y su esposa, el concejal Luis Senn y su esposa y Vanesa Macagno quienes abonaron sus tarjetas y quedaron impresionados al comprobar cómo se divierte la gente y también con las comodidades que brinda el club. La próxima cena - baile se llevará a cabo el sábado 16 con la animación musical de Lauti Muller. Se recomienda reservar tarjetas a los teléfonos 15659634 / 15300776 / 427776 y 15589573.



BONO DE $37 MIL DE

ANSES: CUÁNDO LO COBRO

El calendario de pagos de la ANSES de septiembre para los jubilados con haberes mínimos es el siguiente:

-DNI terminados en 0: viernes 8 de septiembre.

-DNI terminados en 1: lunes 11 de septiembre.

-DNI terminados en 2: martes 12 de septiembre.

-DNI terminados en 3: miércoles 13 de septiembre.

-DNI terminados en 4: jueves 14 de septiembre.

-DNI terminados en 5: viernes 15 de septiembre.

-DNI terminados en 6: lunes 18 de septiembre.

-DNI terminados en 7: martes 19 de septiembre.

-DNI terminados en 8: miércoles 20 de septiembre.

-DNI terminados en 9: jueves 21 de septiembre.

Junto con sus haberes, los jubilados de hasta dos haberes mínimos recibirán la primera de las tres cuotas del bono de $81.000 y cobrarán también el primer refuerzo de $37.000.

En tanto, lo que sigue es el cronograma de pago de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

-DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

-DNI terminados en 2 y 3: 25 de septiembre

-DNI terminados en 4 y 5: 26 de septiembre

-DNI terminados en 6 y 7: 27 de septiembre

-DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre



RECONOCIMIENTO DE APORTES

POR TAREAS DE CUIDADO

Para que más madres puedan jubilarse, ANSES reconoce el tiempo que destinan a la crianza de sus hijas e hijos. El Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

¿A quiénes les corresponde?

-Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

-Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

¿En qué consiste la medida?

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:

-1 año de aportes por hija/o.

- años de aportes por hija/o adoptada/o.

Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses. Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

Esta medida de inclusión es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con la moratoria vigente (Ley 24.476) y con el Plan de Pagos de Deuda Previsional.

¿Cómo realizar el trámite?

Revisá que tus hijas y/o hijos se encuentren registrados en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a “Información Personal” > “Datos personales y familiares”.

Solicitá un turno para “Asesoramiento por tareas de cuidado” en la web para ser atendida en una oficina de ANSES.



JUBILACIÓN ANTICIPADA

La AFIP ofrece un programa de reintegros en carnicerías al cual puede acceder todo aquel que pague con tarjeta de débito, prepaga o similar asociada a una cuenta bancaria o a prestadores de servicios de pago (PSP), es decir, fintech como Ualá o Brubank.

El beneficio aplica a todos los consumidores finales que utilicen estos métodos de pago y supone un descuento del 10% en las compras realizadas en las carnicerías registradas en el programa. Además, también aplican las compras con tarjeta de débito a través de códigos QR. En Rafaela, carnicerías Sodecar están incluidas en el programa.

Cabe resaltar que la devolución tendrá un tope máximo de $ 2000 por mes y por persona, por lo que el beneficio aplica a compras de hasta $ 20.000. Este corre desde el pasado 1° de marzo y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año para los comercios adheridos, los cuales se pueden consultar online.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.