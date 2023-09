"Este es el equipo que va a afrontar el Regional"

Luego de la definición por penales que puso a Ben Hur en los octavos de final de la Copa Santa Fe, el sábado frente a 9 de Julio tras el 1 a 1 en el estadio Néstor Zenklusen, mientras caía una tenue llovizna dialogamos con un feliz Rolando Carlen.

El DT benhurense reconoció que "Sí, sufrimos, en la última pelota ese córner nos costó el empate, pero creo que tenemos que estar contentos y satisfechos con lo que hicimos. Jugamos un muy buen partido, ante un gran rival, era una medida muy importante para nosotros y lo jugamos de igual a igual, lo fuimos a buscar y los presionamos. A lo mejor a lo último no tuvimos las contras necesarias para poder definirlo, pero estoy orgulloso, y por suerte se dio la clasificación que es importante".

Consultado sobre lo que más le gustó del funcionamiento de sus dirigidos, manifestó que "todo, fundamentalmente porque se hace mucho hincapié en lo central y defensa, defendimos alto, en ningún momento nos metimos en el área nuestra, no nos llevaron a pesar de tener muchos jugadores de jerarquía. Le pusimos el pecho a las balas, a lo mejor nos faltó un poco mas de fútbol que lo venimos haciendo mejor, pero el rival también juega y era un partido muy difícil".

Por otra parte, fue elogioso con la actitud de 9 de Julio de la manera que tomó el partido. "Nosotros sabíamos que ellos iban a venir con todo el equipo y los felicito porque tomaron con mucha seriedad esta Copa, y les deseo lo mejor también en lo que viene, porque le viene bien a Rafaela. Tienen grandes jugadores, gran equipo y cuerpo técnico, nosotros vamos a seguir en la nuestra peleando esta Copa Santa Fe, la Liga y preparándonos para el Regional".

Justamente de cara al objetivo más importante que afrontará la BH, el Regional Amateur, reiteró que la base del equipo es la que viene disputando esta etapa de la temporada. "Yo no tengo dudas que la base está acá, este es el equipo que va a afrontar el torneo, sí vamos a traer un par de refuerzos más para que compitan con los que están. Se los dije en el vestuario, que están a la altura del '9' que es un equipo que tiene grandes jugadores. Nosotros tenemos jugadores con gran calidad, que se matan por esta camiseta y estos colores. Y todo lo que les pido y transmito lo cumplen".



REGIONAL JUVENIL

Este miércoles, Ben Hur disputará la fecha nº 11 del Torneo Regional JuvenilAFA. Por la #ZonaD, recibirá a Atlético San Jorge en estos horarios: 14hs Sub 13; 15:30hs Sub 15 y 17hs Sub 17.