Se ha dado la espalda a Dios y a la vista están los resultados

Por Alicia Riberi



Algunos dirán que lo digo solo por mi historia, porque tengo un hijo preso injustamente y hasta la justicia lo sabe, pero la soberbia no les permite reconocer su error, o ´porque nos topamos con jueces y fiscales ideologizados que no realizan un trabajo a conciencia, o ´porque tengo sufriendo a un pequeño por culpa de toda esta inmundicia, pero no, lo digo porque hay para mí y para muchos, una agenda que busca disminuir la población mundial, a través de virus con vacunas en tiempo record, con una ideología de género instalada en los tribunales, y en muchas mujeres que ven en esta política la posibilidad de cobrar un abultado subsidio sin trabajar, los ancianos con jubilaciones de hambre después de haber trabajado toda una vida- hasta ahora no he visto gobierno que les den el lugar que merecen- Me pregunto con respecto a este último ´punto: ¿ porque consideran un gasto el pago de las jubilaciones? Los que aportamos durante toda la vida laboral activa, merecemos que nos devuelvan por todo el dinero que nos trabajaron durante tantos años, por ejemplo en mi caso, aporté treinta y ocho años. Entonces por qué seríamos un gasto si pagamos con creces para tener una digna jubilación? En cuanto a la Educación, cuánto deja que desear, cuántos cambios haría. ESI podría ser un complemento útil sino fuera que lo usan para reforzar una política de género nefasta. La Educación sexual es responsabilidad de los padres, no de la escuela, no se debe adoctrinar niños se los debe educar en libertad, ya que la libertad es el don más preciado del ser una humano con el que unos cuantos soberbios e irresponsables están jugando. En otro orden de cosas la inseguridad es un flagelo que afecta a todo el país y nadie le pone el cascabel al gato, por qué? pagan billones de pesos a un Ministerio de la mujer, que no ha solucionado nada, tiene otros objetivos de los que hablaremos en otra nota y descuidan aspectos fundamentales como la Educación, salud, seguridad.

Pasajes del antiguo y nuevo testamento que hacen referencia a los que Dios Todopoderoso y eterno establece en su ley para habitar con Él, en la eternidad: El Deuteronomio –AT- hace referencias claras: “no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás sobornos, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe la palabra de los justos-DT. 16,19…sigue, maldito el que acepte el soborno para quitar la vida al inocente DT 27,25. El profeta Daniel tiene un mensaje para un colectivo cuestionado. "Envejecido en la iniquidad, ahora han llegado al colmo los delitos de tu vida pasada, dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables" (Dn 13, 53). ..Felices los que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados…Mateo 5, 6… Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución: “Si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo” NT(Lc 19, 8)… El trabajo es, por tanto, un deber: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma” (2 Ts 3, 10; cf 1 Ts 4, 11). El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos.

Podría seguir todo el día y mucho más, porque la Palabra de Dios nos forma, nos fortalece y nos hace crecer como personas de bien. La política y la justicia deberían ser herramientas útiles para ayudar a los ciudadanos a vivir mejor y sería muy bueno reflexionar sobre porque quisieron ser lo que son, que juraron, ya que muchos, está claro, juraron en falso y cuando les toque el momento de retirarse por edad o por decisión, lo que les quede por vivir se tornará un premio para el que hizo las cosas bien y un calvario para el que no las hizo, ya que Dios ve todo lo que hacemos aún en privado cuando creemos que nadie lo vio. La gente de a pie también debe reflexionar sobre cómo vivió, que apoyó, porqué se jugó y ´porque no, ya que todos somos hermanos en Cristo y debemos apoyarnos unos a otros, ya que el algún momento requerimos del otro.

Si todos volvemos la vista y el corazón a Dios la vida será como ÉL la planeó y la pensó y sin olvidar que dio su vida voluntariamente para salvarnos de tantas faltas que cometemos. Cada uno de nosotros daría la vida por los demás voluntariamente?...

Volvamos a Dios que nunca deja de esperarnos y podremos descubrir qué diferente se torna nuestra vida.