Laura Balduino: profundizar la difusión y concientizar sobre funciones del Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Prosiguiendo con la presentación de diversos candidatos locales aquí reproducimos las respuestas de Laura Balduino, aspirante a cubrir una banca en el Concejo por Unidos para Cambiar Santa Fe.



Tras varios años de no participar en política retornás, con la posibilidad cierta de ocupar una banca, ¿cómo recibiste el apoyo de los votantes?

"Estoy muy satisfecha con el primer objetivo, ganar la interna en las primarias era el primer paso. Los resultados de las elecciones con el apoyo de la gente, renovaron y fortalecieron el compromiso asumido cuando acepté volver a participar de la vida política y por lo cual estoy muy agradecida . La decisión de volver a participar no ha sido fácil, vivimos situaciones muy complejas a nivel nacional, provincial y local pero creo firmemente que para generar cambios y transformar realidades es necesario el involucramiento. Estoy en una etapa de mi vida donde tengo el tiempo suficiente para dedicarme de lleno a trabajar por mi ciudad y la experiencia que me aportaron los más de 25 años de trayectoria en distintas instituciones de bien público. Al igual que ese trabajo en las instituciones, concibo y siento a la política como una vocación de servicio.

¿Tenés alguna propuesta para optimizar el funcionamiento del Concejo?

"Creo que hoy el Concejo Municipal cuenta con muchas herramientas para su mejor funcionamiento que años atrás. La tecnología ha permitido tener un acceso más fácil donde permite que el ciudadano esté informado de las acciones que se llevan a cabo. De todas maneras, es necesario profundizar en la difusión y concientización sobre cuáles son las funciones del Concejo Municipal, el procedimiento o tratamiento de los proyectos legislativos, entre otros. Para ello, resultaría provechoso como herramienta adicional, la convocatoria a los medios de prensa acreditados una vez al mes para compartir información sobre la labor realizada. Por otro lado, es necesario fortalecer la participación ciudadana en la construcción de propuestas legislativas. Un tema de relevante importancia es que si queremos un Concejo Participativo e Inclusivo debemos hacer todo el esfuerzo necesario para su traslado, hoy funciona en la planta alta del edificio municipal con barreras edilicias que impiden su accesibilidad.

¿Cómo mejorarías la relación entre Ejecutivo y Legislativo?

"Entiendo a la política como el arte de generar y mantener el espacio donde a través del diálogo se logran consensos sobre lo que es de interés común y para realizarlos debemos entendernos y planear o prever para el futuro. El consenso es el resultado de decisiones y convicciones que coinciden y el único camino para lograrlo es la comunicación permanente entre ambos poderes y el respeto continuo entre ambos. En caso de ocupar una banca en la conformación del próximo Concejo Municipal, haré todo el esfuerzo necesario para construir un vínculo sano que redundará en beneficio de toda la comunidad".