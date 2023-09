Gran noche de gala lírica

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Mágica noche la del domingo 3 de septiembre en Humberto I. Se presentó la cantante lírica, la soprano Rosana Schiavi junto a Ensamble del Sur en una programación diagramada por el Área de Cultura de la Comuna local en el marco de la celebración del Centenario de Sociedad Italo Argentina.

Todo giró en torno a una programación diagramada con quince obras y una puesta con pinceladas diversas, que tuvo emoción, expresividad, extrema calidad, profesionalismo absoluto y dotes internacionales. La artista lírica Rosana Schiavi nos relataba que era su primera presentación después de la pandemia y volvió a sentir el “aroma” de los aplausos y el cariño del público, algo que reconforta a los que transitan esos planos. También recordó que su ingreso vocacional a la música lírica se inició en nuestra localidad cuando fue parte de la disuelta ya Agrupación Coral Humberto I que dirigía la Prof. Lucía Díaz.

Rosana Schiavi, nacida en Ataliva, fue elogiada en múltiples escenarios internacionales, como Alemania, Holanda, España, Italia, Viena y Brasil, donde ha cautivado al público con su talento y carisma. También el público asistente a la Sala de Sociedad Italo Argentina, la ovacionó y acompañó el desarrollo de su arte de una manera muy entusiasta y agradeciéndole cada obra, con aplausos continuados.

Un párrafo aparte para el Grupo de Cámara “Ensamble del Sur” conformado por músicos (Jorge Alabarces, flauta; Marcos Palacios, violín; Fidelio Ferrero, viola y Catriel Luna, violoncello) todos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Córdoba desde el año 2001, quienes recorren el país llevando a diferentes públicos, la música académica aplicada a diversos géneros. En la localidad no han sido la excepción.

Ambos artistas, fueron declarados “Huéspedes de Honor” de la localidad de Humberto 1° y el espectáculo de Gala Lírica, fue declarado de “Interés Comunal y Cultural”, resoluciones que fueron entregadas en un intermedio del espectáculo por el presidente de la Comuna, Mauro Gilabert.

La programación ofrecida: Primera parte: Hojas de la mañana, vals Opus 279 (J. Strauss); Mein Herr Marquis de la opereta “El murciélago” (J. Strauss); Spiel auf meine Geige (Robert Stolz); Valses de la opereta “La viuda alegre” (Franz Lehar); Aria de Vilja de “La viuda alegre”; Liebe, du Himmel auf Erden de la opereta “Paganini” y Meine lippen sie küssen so Heiss de la opereta “Giuditta”.

Segunda parte: El Padrino, música de la película (Nino Rota); Ave María (Pietro Mascagni); Non ti scordar di me (Ernesto de Curtis); El oboe de Gabriel (Ennio Morricone); Torna a Surriento (Ernesto de Curtis); Core ´ngrato (Salvatore Cardillo); Adiós Nonino (Astor Piazzolla); Balada para un loco (Astor Piazzolla) y O Sole Mío (Mazzucchi y di Capua).

Vela única llena de música y emociones.

Gracias artistas!!!