Ahora Sunchales: trabajan en un proceso de planificación y proyección

Pablo Pinotti

El pueblo, como ocurriera en tu candidatura al Concejo, volvió a apoyarte sin restricciones, si se mantienen estas cifras sos el futuro Intendente, ¿cómo responderás a este compromiso con la ciudadanía?

"Con Andrea Ochat y con un equipo de personas y vecinos venimos trabajando desde hace más de un año en un proceso de planificación y de proyección de la ciudad que queremos. Con ejes y acciones concretas y necesarias que fueron surgiendo del diálogo y la consulta permanente con los actores involucrados en cada una de las temáticas: servicios públicos, gestión, producción, lo social. Respondería con el compromiso de nuestra experiencia de haber formado parte del equipo de trabajo de Miguel Lifschitz. Miguel nos dejó muchas enseñanzas. Una de ellas fue planificar y trabajar incansablemente para llegar a los objetivos concretos y palpables. Otra fue la prioridad de vincularse con las instituciones, con los representantes de la sociedad civil. La gestión permanente con otros niveles del Estado, en este caso la Provincia, Nación, la Legislatura en todos los proyectos que tengan que ver con Sunchales. Todo esto con transparencia y honestidad

¿Qué disposiciones adoptarás para controlar el exceso de personal en el Municipio?

"Todo el personal debe tener una misión y una función clara, precisa. Debe contar con objetivos y metas para que pueda desarrollar de manera eficiente cada una de las labores que se le asigna. Hoy esto no existe y, como consecuencia, no puede desempeñarse de manera adecuada. Es necesario armar una estructura sólida donde todo esto esté bien claro. Pero también cada persona debe cumplir un rol acorde a su perfil profesional, que pueda tener una carrera administrativa transparente

Se debe mejorar todo el sistema de gestión de personal que le brinde información seria y confiable. Hablamos de jerarquizar, de capacitar en función de mejorar los servicios que se le presta al ciudadano. Pensar en una función pública profesionalizada e innovadora.

¿Cómo encararás el mejoramiento del parque de maquinarias?

"Hoy el parque se encuentra obsoleto y, en muchos casos, en mal estado de funcionamiento. Vehículos que no están operativos en este momento. Existen enormes dificultades con los vehículos oficiales, muchos no están circulando. Debemos comenzar con un relevamiento exhaustivo de lo que nos vamos a encontrar: cuáles están en uso, cuáles pueden repararse y cuáles no. De ahí entonces se podrá evaluar si es necesario comprar maquinarias nuevas, buscar financiamiento u otras herramientas a nivel provincial como es el Programa de Obras Menores. Uno de nuestros principales objetivos es volver eficientes los servicios públicos que el municipio le brinda al vecino. Y las maquinarias son fundamentales: la limpieza, el riego, etc. El corralón es el corazón del municipio. Hoy tiene muy poco control, hay que ver la manera de reorganizar el sistema. Por ejemplo, hay un espacio de reparación y no puede funcionar porque no tiene ni herramientas, ni repuestos. Y al final se termina tercerizando, con altos costos, teniendo una estructura propia que no funciona

¿Cuál será la actitud ante el Consorcio Ambiental?

"No tenemos ninguna duda de que hay que avanzar en el tema y fortalecerlo. Hoy existe un fallo de la Justicia que dictaminó que el espacio donde hoy se erige no está apto e intima al municipio a concretar el proyecto de la nueva planta de tratamiento de Residuos en un Complejo Ambiental. Con un plazo máximo de dos años (ya pasó uno). La municipalidad está desarrollando los trámites administrativos ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.. En conclusión, se debe concretar, se debe cumplir con lo que dictaminó la Justicia. Incluso el equipamiento ya está adquirido a la empresa Deisa de Rafaela.

¿Cómo aceitarás la relación Ejecutivo -Legislativo?

"Para nosotros esto es clave. El diálogo, la búsqueda del consenso y el trabajo conjunto con las diferentes fuerzas políticas es un eje fundamental que nos hemos propuesto. Desde el Ejecutivo se debe convocar al Concejo a pensar en conjunto propuestas sobre temas que pueden ser trascendentales, El Ejecutivo no tiene que cerrarse, quedarse solo. Por el contrario debe escuchar responsablemente las opiniones, las propuestas de los concejales. Debe prestar atención a las minutas, asistir cuando el cuerpo Legislativo así lo requiere. Es necesario entender que el Concejo representa las distintas voluntades de la ciudadanía, es uno de los pilares de la convivencia democrática

¿Dejarías la actual composición de Secretarías?

"Lo comentaba cuando hablamos de recursos humanos. Hay que generar una estructura que sea acorde con las misiones y funciones que debe desarrollar el municipio. Hoy están en funciones tres secretarías. No creo que sea eficiente la forma en que se las ha planteado. Es necesario un ordenamiento, y como decíamos antes, brindar información clara y precisa".



Andrea Ochat

En tu rol como edil hiciste una bandera de actuar en el control del Ejecutivo, si tu espacio accede a la conducción municipal, ¿aplicarás la misma actitud?

"Una de las funciones que tiene el Concejo, además de legislar, es la de control. Por supuesto que continuaremos con esta impronta: una de las bases del sistema democrático pasa por esa función. Pero también es necesario poder trabajar en conjunto, y que tengamos un rol más propositivo. Con un Ejecutivo con el que se puede dialogar, esto será algo cotidiano

Para este nuevo período tendrás nuevos proyectos ideados ¿cuál es el tema que merecerá prioritaria atención?

"Creo que se debe avanzar en proyectos y propuestas que tengan que ver con ejes fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad: los servicios públicos, lo social, el emprendedurismo, la Seguridad ciudadana, la transparencia, brindarle respuestas concretas y la posibilidad de participación real al ciudadano. Estos son los temas prioritarios y en donde pondremos toda nuestra energía y experiencia".