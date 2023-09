A días de las elecciones, el Concejo tuvo pocos proyectos y una emotiva distinción

Una vez terminada la reunión, parte del Concejo Municipal distinguió a las jugadoras del equipo sub 14 del Club 9 de Julio -que asistieron acompañadas por familiares- y su entrenadora Susana Gutiérrez, por haberse consagrado campeonas en las etapas provinciales de los Juegos Santafesinos. Con este resultado, lograron clasificar a los Juegos Nacionales Evita que se llevarán a cabo en Mar del Plata desde el 25 hasta el 30 de septiembre del corriente año. En aproximadamente 40 minutos, los concejales charlaron con las adolescentes, quienes les contaron sus experiencias en los Juegos, y también sobre cómo fueron sus inicios en el deporte. Para cerrar el cálido momento, los ediles le entregaron un diploma a cada jugadora y tomaron las fotos correspondientes para testimoniar la distinción.



DOS DESPACHOS Y UN

PROYECTO SIN AVANCES

Antes de efectuar el reconocimiento al plantel juvenil de 9 de Julio, los concejales dieron despacho a dos proyectos de minuta de comunicación. Uno de ellos, es el propuesto por el bloque de Juntos por el Cambio que solicita la instalación de luminarias en la calle Balcarce -entre Perú y la Ruta Nacional N° 34- ya que es una cuadra que presenta poca iluminación. Se fundamenta el pedido con una foto de la zona que deja en evidencia la situación, y la advertencia de que la consecuencia directa de la ausencia o insuficiencia de alumbrado público fomenta en ese sector del barrio 9 de Julio, la inseguridad y la dificultad de traslado, entre otras cosas.

Como miembro informante, el concejal Ceferino Mondino dijo: “Hay una cuadra larga, mucha circulación de gente que va a trabajar al Hospital, y se vincula directamente con la Terminal de Ómnibus. Hay solamente dos columnas y está la luminaria de los focos antiguos, por lo que habría que reemplazarlos.”

Otra minuta de comunicación fue presentada por el bloque oficialista, y expresa el pedido de la incorporación a estudiantes en el izamiento de la bandera en actos oficiales. En sus fundamentos se explica el porqué de este pedido: “Que permitir que los alumnos de diversas escuelas participen en actos les brinda la oportunidad de aprender sobre los símbolos patrios, la historia y los valores cívicos de su nación. Que fomentar un sentido de pertenencia y una comprensión más profunda desarrolla la importancia de la participación activa en la sociedad. Que la designación a los alumnos para el izamiento de la bandera en actos oficiales otorga un rol de liderazgo y responsabilidad creando un puente entre la escuela y la comunidad”.

Y por haber sido la concejal Brenda Vimo la receptora de esta inquietud transmitida por parte de un grupo de alumnos, lo justificó: “Me pareció una idea importante y necesaria, un acercamiento de los emblemas patrios a los alumnos. En los actos siempre la izan Gendarmería, el Intendente, el presidente del Concejo, pero desde el lugar de la juventud o del alumnado no hay referentes. Lo empecé a analizar y me pareció bueno poder hacerlo. Por ahí no es necesario que el alumno sea abanderado, tal vez pueda ser una referencia deportiva, tecnológica, de alguna institución dedicada a personas con discapacidad, etc. Me pareció interesante que estos momentos a veces un poco rígidos, tengan una mirada de mayor cercanía”.

Por otra parte, el único proyecto de ordenanza analizado no recibió despacho, sino que seguirá en Comisión, para lo cual los concejales solicitarán en los próximos días una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Diego Martino, a quien le expresarán algunas inquietudes. El objetivo de esta ordenanza es establecer los lineamientos generales para la Relocalización de la Planta Industrial de la firma Rafaela Alimentos S.A. -actualmente ubicada en plena ciudad- hacia el Catastro N º 24110, Concesiones N º 243 y 259 en la zona rural frente a la Variante Rafaela de la Ruta Nacional Nº 34, extensión que integra el Plan PeriUrbano-Rural del Noroeste.

El extenso proyecto que ingresó la semana pasada y que lleva la firma del secretario, como así también del Intendente Castellano, expresa en el Considerando: “Que la Municipalidad de Rafaela ve adecuado y necesario trasladar la planta industrial de Rafaela Alimentos S.A. (que posee matadero y frigorífico) y su planta de tratamiento de efluentes fuera del área urbanizada para una adecuada convivencia ciudadana debido a las características de uso mixto presentes en entorno inmediato con gran cantidad de residencias”. “Que la planta industrial actualmente posee un impacto negativo en el sector de implantación vinculado principalmente con la salubridad, el medio ambiente y el tránsito. Dicha afectación se visibiliza en denuncias y reclamos de vecinos por olores, ruidos molestos, suciedad, y líquidos en la vía pública”.

Hasta ahí todo bien. Pero las dudas surgen luego en algunos artículos, donde se establece el pedido de algunas eximiciones que pondrían en riesgo espacios verdes necesarios, como por ejemplo la del artículo 4° que dice: “Dispónese la restricción administrativa -Prohibición de efectuar nuevas construcciones/instalaciones -"non edificandi"-¬ de diez metros de ancho en toda la extensión del límite Oeste del Catastro N º 10.862 para futura calle en sentido Norte-Sur”; y la del 5°: “Exímase al Catastro Nº 24.110, ubicado en las Concesiones Nros. 243 y 259 de la donación del 5% con destino a espacio verde de uso público”, establecida por el Art. 11º de la Ordenanza Nº 1453”.

Y como en el artículo 7° dice: “Las exenciones establecidas en los artículos precedentes deberán ser tenidas en cuenta al momento de otorgar la factibilidad del traslado de la planta industrial y planta de tratamiento de efluentes de Rafaela Alimentos S.A., hacia el Catastro N º 24.110, Concesiones Nros. 243-259, zona rural del Distrito Rafaela”, los concejales coincidieron en que, ante varias dudas, el proyecto debía seguir siendo analizado. Aún la concejal oficialista Brenda Vimo expresó: “No es algo que podamos votar ahora”, por estas cuestiones y además teniendo en cuenta que el proyecto de ordenanza para el desarrollo del Plan Periurbano Rural Noroeste aún está en proceso.