Ahora Bullrich presentó a su equipo de gobierno

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó ayer a su eventual equipo de gobierno en el caso de que ganar las elecciones y, además de Carlos Melconián, aparecen en lugares de importancia Federico Pinedo y Joaquín de la Torre.

El encuentro, que tuvo lugar en un hotel de Recoleta, estuvo coordinado por el asesor Alberto Forhig. Bullrich viene de presentar oficialmente la semana pasada a Carlos Melconian como su posible ministro de Economía y su vocero del área de cara a los comicios del 22 de octubre octubre.

Ahora, la ex ministra de Seguridad anunció las otras áreas en las que tendrá diversas figuras de su espacio llevando sus ideas de gobierno. Por ejemplo, el área de política exterior estará a cargo de Federico Pinedo (PRO); Joaquín De la Torre (de origen peronista) se encargará de los temas sociales; Fabio Quetglas (UCR) hará lo propio en educación; Bernardo Saravia Frías representará a Bullrich en temas institucionales; y Silvia Lospennato (PRO) en cuestiones de género.

Tras quedarse con la interna de JxC, Bullrich se encargó de reagrupar a los dirigentes, intendentes y gobernadores que jugaron para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de perfilar su estrategia electoral.

De la Torre vuelve a incorporarse a las filas de la presidencialista, tras quedar relegado en la carrera por la precandidatura a la Gobernación de Buenos Aires. Junto a Javier Iguacel, fue uno de los nombres que sonó fuerte para encabezar la boleta en el territorio bonaerense.

Sin embargo, Bullrich se terminó inclinando por el intendente de Lanús, en uso de licencia, y actual candidato al sillón de Dardo Rocha de JxC, Néstor Grindetti. De la Torre tendrá entre sus manos un tema sensible como los planes sociales.

Otro de los nombres que se destacan en la lista de "nuevas caras" es el de Lospennato, una de una de las figuras del PRO, que en las PASO 2023 se inclinó por Rodríguez Larreta.

Por su parte, Pinedo es uno de los alfiles históricos del equipo de Bullrich y se perfila también para ser su eventual ministro de Relaciones Exteriores. Quetglas es un diputado de la Unión Cívica Radical con vínculos con el radicalismo bonaerense.

Mientras que Saravia Frías fue procurador del Tesoro de la Nación. Reemplazó, en 2017, a Carlos Balbín. Antes, fue secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda, de Nicolás Dujovne.

De la reunión también participaron los larretistas Fernán Quirós y Soledad Acuña; el diputado nacional José Luis Espert; Alberto Assef; y Fernando Sánchez, entre otros. .



LA AUSENCIA DE MACRI

Al presentar a su equipo de campaña, Bullrich aseguró que se trata de "una nueva selección" del frente opositor de cara a las elecciones del 22 de octubre, por lo que no está presente el ex mandatario Mauricio Macri. "Es una nueva selección con gente nueva. Una nueva generación de Juntos por el Cambio bien intensa, de gente joven que fue legitimada socialmente. Muchos jóvenes que han ganado intendencias en el país van a ser parte de esa selección. Algunos veteranos hay, pero Mauricio Macri no va a estar entre los once titulares", aseguró la ex ministra de Seguridad. Y subrayó: "Son 50 días. Cada uno siempre autogestionó su campaña y para eso hay que entender los objetivos estratégicos.

Así que cada uno trabaja sobre lo que sabe porque es imposible hacer las cosas de manera vertical. Todos son gente que sabe, que cada uno en su territorio, cada uno en su lugar".

Con respecto a los nombres que podrían acompañarla, Bullrich remarcó que "no es una campaña de nombres, es una campaña en la que todas las ideas van a ser fuertes". "Hemos logrado juntar a todos. Y hemos, en esta semana, apuntado a todos los senadores, a todos los diputados, a todos los gobernadores, a todos los intendentes, a todos los que han trabajado en este aspecto. Bueno, ahora todos van a salir a la cancha", sostuvo Bullrich.

Al ser consultada por las chicanas de Javier Milei, Bullrich aseguró que "no es una confrontación". "Nosotros le vamos a poner en frente nuestras ideas. Vamos a debatir ideas. No queremos entrar en su guerra de palabras, en acusaciones" y señaló que no habló con el candidato de La Libertad Avanza con posterioridad a las PASO porque "de golpe pasé de ser una persona respetada a ser un monstruo. Así que las personas que cambian tan rápido de opinión, no me gustan", señaló la candidata.

Por otra parte, agregó: "No nos vamos a olvidar del kirchnerismo. El kirchnerismo dice: ‘a mí no me importa lo que pase, si hay elecciones o no hay elecciones, yo al otro día paro’, ayer lo dijo Pablo Moyano. Si gana Milei o gana Bullrich, va al paro. Es muy importante entender que el kirchnerismo se ha metido mucho en las estructuras del Estado, en las estructuras educativas, en las universidades, en todos lados. Entonces, es muy importante trabajar sobre eso y no decir que el kirchnerismo está muerto. El kirchnerismo no está muerto".

"Nosotros vamos a hablar con todo el que quiera cambiar. El que quiera dejar la cosa en marcha no. La vara es quien se anima a cambiar", señaló. A la vez, manifestó que en una primera instancia reforzará la campaña en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, y Mendoza.

"Ahora vamos a sacar un programa corto y posteriormente va a salir un libro mucho más extenso con todas las propuestas. Lo planteamos así para poder dar un orden que es transversal. La idea nuestra es recorrer cada pueblo. Que a cada pueblo de la Argentina llegue a acompañar a cada uno de los candidatos. Y también una tarea que planteamos hoy es la federalización profunda de estos equipos". (NA)