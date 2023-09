Sigue la fiesta con nuevos nombramientos en el Estado

Faltan pocos meses para que se termine la administración de Alberto Fernández, pero el engrosamiento del funcionariato público no se detiene. Más bien todo lo contrario, la fiesta de nombramientos, ascensos y designaciones está al rojo vivo.

Alcanza con mirar el Boletín Oficial cada mañana para ver como la epidemia de designaciones en el Estado Nacional no está ni cerca de detenerse, es más, parece estar en auge. Este lunes, segundo día hábil del mes de septiembre, se pueden encontrar varios ejemplos. Los más groseros, son dos, pero no los únicos.

Por un lado, la Jefatura de Gabinete de Ministros, por intermedio de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, inicia el proceso de cobertura de 799 cargos de la Planta Permanente del Ministerio de Economía. Así se refleja en la Resolución 355/2023 de la Secretaría, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Nación.

Por el otro, siempre hablando de los casos más significativos, mediante la Resolución 356/2023, la misma Secretaría, formaliza el inicio del proceso para la cobertura de 30 cargos de la planta permanente de la Procuración del Tesoro de la Nación.



UNA DESIGNACIÓN

TRANSITORIA EN ECONOMÍA

Pero Sergio Tomás Massa no se conforma con las 799 designaciones, (parece que 800 sonaba a mucho), y está dispuesto a generar más puestos de trabajo en el Estado Nacional. El Ministerio de Economía sumó una designación transitoria, de 180 hábiles, según consta en la Decisión Administrativa 736/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Se trata del contador público Guillermo Ariel Lombardo, que fue nombrado en el cargo de Coordinador de Programación del Gasto Primario del Tesoro de la Dirección de Programación y Control de la Ejecución Financiera de la Tesorería General de la Nación.

Designación transitoria en Justicia Según consta en la Decisión Administrativa 740/2023 publicada este lunes el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humano de la Nación sumó una nueva designación transitoria. Se trata de Ana Elisa Barrio, quien fue nombrada en el cargo de Directora Nacional de Coordinación Estratégica de la Secretaría de Derechos Humanos.



TRABAJO NO SE QUEDA ATRÁS

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también designó transitoriamente, por 180 días hábiles, a un nuevo empleado que engrosa las filas del Funcionariato público. El abogado Leonardo Martín Dino fue designado para cumplir funciones de asesor principal - responsable de Agencia Territorial Lomas de Zamora de la Subsecretaría de Articulación Territorial del Ministerio.



EN LA PSA Y OA TAMBIÉN

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Oficina Anticorrupción hacen lo propio para agrandar la plantilla de empleados públicos. La Decisión Administrativa 741/2023 designa a Horacio Giupponi en el cargo de Director Nacional de Ética Pública de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA.

Por su parte, PSA designa transitoriamente a María Belén English para cumplir funciones administrativas. Según consta en la Decisión Administrativa 738/2023 publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Nación.

Tres designaciones en el Tribunal Fiscal de la Nación A las designaciones ya mencionadas en Ministerios, la Oficina Anticorrupción y la Policía de Seguridad Aeroportuaria se suman 3 nuevas designaciones transitorias, todas por el largo tiempo de 180 días hábiles, en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN).

La doctora María Belén Iroumé fue nombrada en el cargo de Secretaria Letrada de la Vocalía 16 del TFN. Por su parte, el doctor Braian Emiliano Cores fue designado en el cargo de Secretario Letrado de la Vocalía 6 del Tribunal. Y, por último, la doctora Miriam Verónica Cuello fue confirmada en el cargo de Secretaria Letrada de la Vocalía 7 del TFN. (NA)