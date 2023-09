Los cuatro candidatos a intendente expondrán sus planes en el CCIRR

El Círculo de la Prensa de Rafaela (CPR), junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y la Sociedad Rural de Rafaela (SRR), realizarán hoy a partir de las 19:00 el "Encuentro Candidatos a Intendente" por Rafaela, en el que comprometieron su participación Mónica Schmutzler (Viva la Libertad), Raúl Bonino (Unite por la Libertad y la Dignidad), Luis Castellano (Juntos Avancemos) y Leonardo Viotti (Unidos para Cambiar Santa Fe).

Los moderadores de este encuentro, que se llevará a cabo en el SUM del CCIRR y estará reservado solo para socios de las entidades organizadoras y periodistas, serán los estudiantes avanzados de las licenciaturas en Comunicación Social, Macarena Daniele (UCES) y Francisco Cagnino (UCSE).

El orden de presentación de los candidatos, se corresponde con la ubicación que se les asignó en la boleta única. Cada uno de ellos contará con un espacio de 15 minutos para presentar su plataforma de gobierno, especialmente los relacionados a aspectos que interesan al sector productivo:

-Infraestructura y logística;

-Institucionalidad, entorno y políticas de promoción de actividad empresarial;

-Educación, ciencia y tecnología.

Posteriormente, será el turno de los candidatos que encabezan las listas para la elección de concejales de Rafaela para que puedan exponer durante 5 minutos sus principales propuestas de gestión: Delvis Bodoira (Viva la Libertad), Germán Boidi (Unite por la Libertad y la Dignidad), Juan Senn (Juntos Avancemos) y Lisandro Mársico (Unidos para Cambiar Santa Fe).

Finalmente, representantes de las tres entidades organizadoras harán una pregunta cada una a los 4 candidatos a intendentes sobre un tema en particular, quienes tendrán 2 minutos para responder.

El encuentro será transmitido en vivo por los distintos medios de comunicación de la ciudad, "formando parte de las actividades de comunicación y cultura que desarrolla el CPR en procura de fortalecer el civismo en la ciudadanía, como así también el intercambio de ideas y opiniones".

Hasta ahora los candidatos a intendente no participaron de debate alguno en la ciudad. En esta oportunidad, en realidad no hay una metodología de debate determinada sino que se asignó a cada candidato tiempo para desarrollar sus plataformas electorales, lo que reduce las posibilidades de cruces entre los postulantes, aún más teniendo en cuenta que habrá una "platea" dirigencia de las dos instituciones más representativas de los sectores productivos.