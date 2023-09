La Selección Sub 17 de Placente con el rafaelino Tomás Pérez

Los juveniles se entrenan en el predio Lionel Andrés Messi para prepararse para el Mundial de la categoría. El ex Sportivo Norte y Atlético de Rafaela, actualmente en Racing, forma parte de los 27 covocados.

En la jornada de ayer se puso en marcha la actividad para la Selección Argentina Sub 17. Los dirigidos por Diego Placente, que disputarán el Mundial de Indonesia a fines de 2023, tuvieron una nueva sesión de entrenamientos en el predio Lionel Messi para pulir detalles de cara a la cita máxima. Y en este marco, el entrenador dio a conocer una nueva lista de convocados, quienes comenzaron la preparación a solo tres meses del torneo.



Entre los convocados aparece el rafaelino Tomás Pérez. El delantero surgido de Sportivo Norte y con paso por Atlético de Rafaela actualmente se encuentra en Racing Club de Avellaneda, donde ya supo sumar minutos en el primer equipo de la Academia, de la mano de Fernando Gago.



En este marco, Placente seleccionó a 27 juveniles, todos ellos del fútbol argentino, quienes participaron de una doble sesión de entrenamiento y el miércoles jugarán un amistoso frente a un rival a confirmar. La lista presenta convocados de 12 equipos distintos: River (6), Vélez (4), Racing (3), Lanús (3), Boca (2), Rosario Central (2), Talleres (2), Independiente (1), Estudiantes (1), Argentinos Juniors (1), Newell's (1) y Unión (1).

Uno de los más destacados de la lista es el Diablito Echeverri, uno de los seis jugadores de River que fue citado por el DT, junto a Dylan Martínez, Ulises Giménez, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre.

Otro de los clubes que más aportó a la lista es Vélez, que dio a cuatro futbolistas a la Albiceleste, entre los que sobresale el mediocampista Gianluca Prestianni. Por su parte, el Xeneize contribuyó con dos nombres para esta lista: Dylan Gorosito y Camilo Rey Domenech.

La cita mundialista, que tendrá lugar en Indonesia, va a poner primera recién el 10 de noviembre. Sin embargo, el entrenador ya comenzó a armar el rompecabezas para elegir quienes serán los que nos representen en Asia, por lo que cada convocatoria hasta ese momento será clave para definir a los citados.



La lista completa de convocados para la Sub 17

River (6): Claudio Echeverri, Dylan Martínez, Ulises Giménez, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre.

Vélez (4): Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Juan Manuel Villalba y Franco Villalba.

Racing (3): Gonzalo Escudero, Tomás Pérez y Axel Cabellos.

Lanús (3): Thiago Laplace, Mariano Gerez y Alex Valdéz Chamarro.

Boca (2): Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech.

Rosario Central (2): Juan Giménez y Kevin Gutiérrez.

Talleres (2): Jeremías Florentín y Gustavo Albarracín.

Independiente (1): Santiago López.

Estudiantes de la Plata (1): Valente Pierani

Argentinos Juniors (1): Tobías Palacios.

Newell's Old Boys (1): Valentino Acuña

Unión (1): Froilán Díaz.