Los campeones llegan a Ezeiza

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dirigió ayer por la tarde el primer entrenamiento del plantel de cara al duelo por la primera fecha de las Eliminatorias ante Ecuador como local. Lionel Messi y Emiliano Martínez no estuvieron presentes ya que arribarán el martes al país desde Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente.

Otros tres futbolistas que tampoco fueron parte de la práctica a puertas cerrada fueron: Lautaro Martínez (Inter de Milan), Nicolás González y Lucas Beltrán (Fiorentina) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon). Los cuatro llegaran a la Argentina entre la noche del lunes o el martes por la maña.

Una de las buenas noticias para Scaloni fue la participación de Lisandro Martínez en el entrenamiento, quien había terminado con una molestia en el encuentro que Manchester United perdió por 3 a 1 ante el Arsenal, pero tras realizarse los estudios se comprobó que no sufrió ninguna lesión por lo que podrá ir de titular el jueves.

La práctica de esta tarde fue liviana, con apenas unos trabajos para evaluar el estado de todos los miembros del plantel, y para estar a la espera de la llegada de los futbolistas restantes para completar la lista y comenzar el entrenamiento de cara al partido ante los ecuatorianos.

La última vez que se enfrentaron ambas selecciones terminó en empate 1 a 1, con un gol en los últimos minutos de Enner Valencia, mientras que Julián Álvarez, que no sería titular para el debut, había puesto en ventaja a la "Albiceleste".



La probable formación de Argentina ante Ecuador.



Este sería el equipo que pondrá Scaloni para el debut de la Selección en El Monumental: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María.