Atlético presentará la tercera fecha de la "Copa de Oro" del Turismo Carretera

Por Víctor Hugo Fux



Por segunda vez en la temporada, el autódromo "Ciudad de Rafaela" servirá de marco a la presentación del Turismo Carretera.

Luego de la visita que realizó la categoría más popular de nuestro deporte motor el fin de semana del 10 y 11 de junio, cuando se disputó la "Carrera de los 4 Millones", el TC regresará los días 28 y 29 de noviembre, para llevar adelante la tercera fecha de la "Copa de Oro".

Para informar sobre esa nueva competencia, desde el consejo directivo y la subcomisión de automovilismo del Club Atlético se cursó una invitación a los medios para que asistan a una conferencia de prensa que se anuncia para el próximo jueves a las 11:00 en el autódromo local.

Será una buena oportunidad, no solamente para que la dirigencia informe sobre los detalles relacionados con esa actividad mecánica, sino también para que se refiera a las diferentes obras que forman parte de un ambicioso proyecto, con la finalidad de potenciar la infraestructura de un predio que se constituye en una referencia obligada de la ciudad.



ÚLTIMA VISITA

No es casualidad que la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) le haya otorgado esta segunda fecha al Club Atlético, nada menos que al promediar la "Copa de Oro" del TC y la "Copa de Plata" del TC Pista.

Por sus especiales características, el autódromo rafaelino garantiza buenos espectáculos y masivas concurrencias. Dos aspectos que adquieren vital importancia al momento de tomar una decisión de esa naturaleza.

Tampoco es un dato menor que en la última visita del TC y el TC Pista, no ingresó el auto de seguridad en ninguna de las finales, otorgándole a esas competencias un desarrollo particularmente atractivo y elevados promedios.

Respecto del Turismo Carretera, merecen recordarse los siguientes números:

Clasificación (53 autos): 1° Gastón Mazzacane (Chevrolet), en 1m26s669, a un promedio de 196,887.

Primera serie: 1° Matías Rossi (Toyota), a 193,968 Km/h.

Segunda serie: 1° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 195,386 Km/h.

Tercera serie: 1° Valentín Aguirre (Dodge), a 120,835 Km/h (atípica).

Final (48 autos): 1° Santiago Mangoni (Chevrolet), a 194k243 Km/h; 2° Valentín Aguirre (Dodge) a 797 milésimas; 3° Matías Rossi (Toyota) a 7s066; 4° Mariano Werner (Ford) a 7s956; 5° Christian Ledesma (Chevrolet) a 23s569; 6° Juan Martín Trucco (Dodge) a 24s302; 7° Marcos Landa (Torino) a 25s274; 8° Andrés Jakos (Toyota) a 26s111; 9° Germán Todino (Dodge) a 30s966 y 10° Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 34s472.