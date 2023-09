Peñarol le ganó a Humberto

Peñarol superó 2-0 a Argentino de Humberto en el juego que se disputó en la noche de ayer, postergado de la fecha 10 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Con goles de Joaquín Nazzi (9m ST) y Matías Ojeda (29m ST), el conjunto de Hugo Togni se impuso como local y de esta manera alcanzó los 22 puntos en la tabla. En Reserva también ganó el elenco de Villa Rosas, pero por 3 a 0. Ahora, deberá confirmarse la programación del juego ante el Deportivo Aldao, pendiente de esta fecha 11 que comenzó el viernes pasado, continuó el domingo y tendrá continuidad en la noche de hoy.



Martes 05/09: 20.30hs Unión de Sunchales vs 9 de Julio (Ángelo Trucco), Ben Hur vs Libertad de Sunchales (Franco Ceballos). Jueves 07/09: 21.30hs Argentino de Humberto vs Argentino de Vila. A confirmar: Deportivo Aldao vs Peñarol.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 30, puntos; Ben Hur 24; Ferrocarril del Estado 24; Peñarol 22; Libertad 21; Quilmes 19; Atlético de Rafaela 18; 9 de Julio 17; Brown San Vicente 14; Florida de Clucellas 14; Dep. Aldao 12; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión de Sunchales 9; Atlético María Juana 7; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Argentino de Vila 4.