Medrán tras el empate ante Madryn, muy crítico con el estado del terreno de juego

Atlético de Rafaela igualó 0 a 0 con el Deportivo Madryn y volvió a quedar en deuda con su público. En Alberdi le cuesta marcar esa diferencia que logra en cada presentación como visitante. Le cuesta hacer goles.



“A lo largo del partido fuimos el equipo que más situaciones y aproximaciones tuvimos”, señaló Ezequiel Medrán en conferencia de prensa, y luego resaltó: “El rival prácticamente no nos generó nada, no tuvimos la fortuna de que entre la pelota como para terminar de consolidar el triunfo”.



-¿Qué le faltó al equipo para tener mayor claridad en el juego?



-La cancha condiciona un montón, lo vengo diciendo hace tiempo. Condiciona el juego porque no está en buen estado y te condiciona el trámite del juego. No me gusta entrar en excusa pero es una realidad, el campo de juego está mal.

El rival no dio lugar, se agrupó bien atrás, querían provocar errores, segundas jugadas, esperar algún error nuestro. Nuestras intenciones eran claras, por donde queríamos entrar, buscar nuestro juego. Nos cerraron el circuito muy bien, obviamente que es virtud del rival también. No perdimos la calma, lo trabajamos, circulamos la pelota de un lado a otro buscando ese espacio y tratando de ver en los metros finales tener alguna posibilidad.



-No se ganó pero extienden la racha y siguen sumando. ¿Es el mejor momento del equipo en la temporada?



-El equipo es confiable, compite bien. Más allá de hoy (por el domingo) no haber podido conseguir el triunfo creo que no le dimos lugar, más allá de tener las intenciones de buscar el resultado. No quedamos expuestos, en otros momentos por tener buenas intenciones o buscar el arco de enfrente quedábamos expuesto y le dábamos la oportunidad al rival que se lleve un premio mayor. Con buenas herramientas tratamos de buscar el triunfo, mantuvimos la solidez, no nos convirtieron.



-En esta recta final: ¿Cuál es el objetivo?



-Sigue siendo el mismo de principio de año, clasificar. Nos hemos planteado como plantel, institución, el desafío de estar dentro de los 8, hoy y a lo largo del torneo nos mantuvimos en zona de clasificación, en esa zona expectante. La estamos sosteniendo, seguramente en el transcurrir de las fechas el torneo nos dirá si estamos para defender esta posición que te da la ventaja deportiva. Paso a paso, lo inmediato es tratar de conseguir una clasificación y el campeonato, nos dirá si podemos terminar en esa zona que sería un privilegio.



-¿Hasta dónde preocupa el hecho de no poder resolver los partidos de local?



-Competimos bien. El campo de juego te condiciona mucho al funcionamiento del equipo, las intenciones, el campo está en malas condiciones y obviamente que condiciona el juego. Más allá de eso tenemos que tener la capacidad de ir resolviendo, adaptándonos a jugar en nuestra cancha en las condiciones en las que está. Tenemos que tener la capacidad de resolver el próximo partido que tengamos de local.

Hoy el equipo compite bien, el resultado va a llegar. Como llega de visitante, llegará de local, si había un equipo que tendría que haber ganado era atlético de Rafaela.