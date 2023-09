"Comprometidos en ayudar a cada rafaelino a cumplir con el sueño de la casa propia"

"Construir en Familia". Es una de las propuestas que presentó el candidato a Intendente de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leonardo Viotti. Se trata de un programa que apunta a disminuir el déficit habitacional, generando la oportunidad de acceder a la vivienda con esfuerzo propio y ayuda mutua.

Contar con casa propia es el sueño de cada rafaelino. "Es una preocupación fundamental de nuestra gente y así lo muestran las 7.000 familias que esperan por alternativas viables para llegar a concretar ese objetivo", explicó Viotti.

Para cumplir con este objetivo, el referente local que tiene Unidos para Cambiar Santa Fe se encuentra gestionando con Maximiliano Pullaro, candidato a Gobernador de Santa Fe, la llegada de soluciones habitacionales. Al mismo tiempo, ambas figuras garantizan que todo lo anunciado se debe cumplir.

"Este será uno de los objetivos primordiales que tendremos como gestión, dar respuesta a la problemática de vivienda. Sabemos que no es fácil, pero es un propósito que tenemos muy fuerte y lo vamos a cumplir", señaló el actual concejal de JxC.

Para entender un poco la situación habitacional de los rafaelinos, el último informe socio-económico del ICEDeL da cuenta que existe un 35,5 por ciento de personas que no son propietarios y que dentro de ese porcentaje, hay un 47,8% que tienen intención de construir o comprar una vivienda propia en los próximos 5 años.

En el informe que se dio a conocer también se establece que el 3,6 por ciento se encuentra en etapa de construcción y el 48,6 por ciento no tiene intenciones de hacerlo. En consonancia con las tendencias nacionales y provinciales, este último dato denota la percepción generalizada en cuanto a la lejanía del otrora anhelo de la casa propia en los proyectos de vida de la ciudadanía.

"Vamos a trabajar intensamente en materia de viviendas, el techo propio y la posibilidad de que cada ciudadano, pueda tener la posibilidad de acceder a una casa propia", acompañó en sus declaraciones el candidato a Concejal, Lisandro Mársico.

Actualmente, tomando como referencia los hogares proyectados que tendrían intención de comprar o construir, el 92,4% aún no lo pudo concretar por falta de financiamiento, el 32,2% se encuentran inscriptos en el Instituto Municipal de la Vivienda, y el 17,8% ya cuenta con un terreno propio.

Además, hay 4700 familias inscriptas en el Plan Mi Suelo, anunciado por el municipio. "Buscamos desarrollar una nueva modalidad de consolidación urbana y vemos una gran oportunidad, para que desde el municipio dejemos de ver la vivienda como un problema empezando a generar un modelo de cambio", señaló Viotti.

A su vez, también será importante la vinculación público-privada, apostando a soluciones donde se puedan crear nuevas posibilidades de vivienda con programas de fomento de los fideicomisos de urbanización y la construcción de viviendas con costos que las familias rafaelinas puedan afrontar.

"Desde el inicio de nuestra gestión, junto al gabinete que me acompañe pondré todo mi empeño y trabajo para articular y generar nuevas oportunidades para las familias rafaelinas que hace años esperan tener la posibilidad de concretar el sueño de la casa propia", resaltó el candidato a Intendente.

Con este nuevo programa se buscará ayudar a todas las familias rafaelinas, ya sea que tenga hijos, estén en parejas o sean personas individuales que tengan el deseo de lograr su casa propia. Esto se podrá lograr "generando posibilidad de acceder a créditos para construcción de un módulo básico o para construir su casa propia, ya en articulación entre el Estado y el sector de la construcción privada".

"Estamos comprometidos en ayudar a cada rafaelino a que concreten el sueño de su casa propia", compartieron Viotti y Mársico.



CONFERENCIA DE PRENSA

Mientras tanto, este martes, a partir de la hora 17 en Bolívar 37 se llevará a cabo una conferencia de prensa de los candidatos a la lista Unidos para Cambiar Santa Fe. Estarán presentes Gisela Scaglia, candidata a vicegobernadora; Clara García, candidata a diputada provincial; Carolina Giusti, candidata a senadora provincial, junto a Gonzalo Aira, Alejandro Ambort y Gonzalo Mondino; Leonardo Viotti, candidato a intendente y Lisandro Mársico, candidato a concejal.