La argentina que murió en un tiroteo en Texas era dueña de un hotel en Uruguay

En Estados Unidos, la Policía de Texas identificó este lunes al responsable de la muerte de dos mujeres, una de las cuales era ciudadana argentina, en un ataque armado que tuvo lugar en un centro comercial. Según policías de Austin, en el sureño estado de Texas, el ciudadano Tang-Kang Dave Chiang, de 38 años, fue quien abrió fuego en un centro comercial de esa ciudad el jueves pasado, provocó la muerte de una ciudadana argentina y una no identificada, y luego se suicidó.

El hecho ocurrió el último jueves, cuando un hombre ingresó en una casa de té en el centro comercial al aire libre The Arboretum y comenzó a disparar. El parte policial estableció que había dos personas muertas en el lugar, la argentina Laura Jáuregui, de 64 años, y el tirador que se había suicidado. Otra mujer aún no identificada falleció horas más tarde en el hospital a causa de heridas críticas, según informaron medios locales.

El jefe del Departamento de Policía de Austin, Robin Henderson, dijo en una conferencia prensa el pasado jueves por la noche que “hay indicios de que sucedió en el área del Arboreto y sus alrededores”, señaló.

La Policía de Austin investiga los motivos del ataque, que aún se desconocen. Según el parte policial, a las 17 se recibió un llamado al 911 que daba cuenta de varios disparos provenientes del local. "A las 17:07, las primeras unidades llegaron a la escena; a las 17:09 los oficiales de policía localizaron a Tang-Kang Dave Chiang, Laura Jáuregui, y a otra mujer en el suelo con heridas de bala dentro del negocio", indicó el parte policial.

La mujer no identificada fue trasladada a un hospital cercano con "heridas graves", en tanto Jáuregui y Chiang fueron declarados muertos en el lugar, consignó el Departamento de Policía. "Durante la investigación, se determinó que Chiang disparó a ambas mujeres desconocidas para él, matando a Jauregui, antes de suicidarse con un arma de fuego", informó el parte policial.

Asimismo, la fuerza pidió a "cualquier persona con cualquier información sobre el sospechoso" o que pueda aportar pruebas sobre el hecho, que se contacte con la Unidad de Homicidios de la Policía de Austin.

Jáuregui era argentina, pero hace años se había radicado en La Pedrera, una localidad ubicada a 230 kilómetros de Montevideo, en donde era dueña del Hotel Brisas.

Tras el tiroteo, la casa de té Tapioca Lounge, donde ocurrió el ataque, emitió un comunicado en el que expresaba su "más sentido pésame a las víctimas, familias y comunidades afectadas por la reciente tragedia que tuvo lugar".

"Acompañamos a los residentes de The Arboretum durante este momento difícil, ofreciendo nuestro apoyo y solidaridad inquebrantables. Entendemos el dolor y la pena que siguen a actos tan sin sentido y compartimos el dolor colectivo que ha afectado a nuestra comunidad. Nuestra principal preocupación es el bienestar y la seguridad de cada individuo, y prometemos nuestro apoyo a cualquier esfuerzo que promueva la curación y la recuperación".

Por su parte, medios uruguayos también se hicieron eco de la noticia, y destacaron que Jáuregui era una vecina "muy activa" del lugar. "Laura había soñado y hecho realidad un proyecto único, fuertemente enraizado con La Pedrera, y era parte de la vida cotidiana de este pueblo oceánico, que hoy recibe esta triste noticia", informó el portal local La Paloma Hoy.

Antes de este emprendimiento, la mujer vivió en Buenos Aires en su adolescencia, hasta que se fue a Japón a los 15 años. Vivió en muchas ciudades de Estados Unidos, Australia, Europa y Asia, donde desarrolló una carrera de diseño y arquitectura de software, informó el diario uruguayo El País.