Ariel Balderrama: deberá resolverse la realidad de un corralón devastado

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En las elecciones generales del próximo domingo los sunchalenses elegirán los nuevos integrantes del Cuerpo Legislativo, hoy les ofrecemos respuestas aportadas por Ariel Balderrama, conocido hombre de los medios de comunicación social que hoy concurre a un cargo electivo representando al Partido Demócrata Progresista.



¿Qué te decidió a militar en política?

"Desde hace varios años vengo teniendo ofertas para sumarme a distintas fuerzas y siempre había respondido que no era el momento adecuado. En esta oportunidad han coincidido varios factores: un espacio al cual respeto desde hace mucho tiempo, un grupo de trabajo notable con muchas personas destacadas y la certeza de que Sunchales está por afrontar momentos complejos, que requieren de la participación e involucramiento activo".

¿Cómo te preparás para integrar el Concejo?

"En lo personal considero que casi sin proponérselo uno va formándose y preparándose. En mi caso, a través de la participación durante más de dos décadas en distintas instituciones intermedias de la ciudad, así como también en la práctica de más 20 años de periodismo.

"En ambos casos, he podido sostener un vínculo directo con la comunidad, conociendo "desde adentro" y "de primera mano" necesidades, falencias... gestionando soluciones o articulando encuentros que permitan mejorar situaciones de la vida cotidiana.

"Estas participaciones permiten identificar puntos débiles, generando ahora en este nuevo contexto, proyectos y normativas que ya hemos ingresado al Concejo a partir de la presencia de Horacio Bertoglio y Alejandra Bugnon, mostrando en la práctica cómo nos queremos desempeñar como concejales, sin especular con un potencial resultado electoral ni esperar hasta diciembre para avanzar en estas iniciativas".

¿Cuál es la principal problemática para la cuál desde el Cuerpo debe legislarse?

"Si bien uno en primera instancia puede pensar en enfocarse en lo más visible, tal el caso de la obra pública, pensando en el período que comienza en 2024, uno puede avizorar que habrá que prestar especial atención a cuestiones básicas. Será fundamental resolver la realidad de un Corralón devastado, casi sin maquinaria ni equipos que permitan ofrecer servicios públicos adecuados a la ciudad; esto posibilitará reducir costos al no tener que tercerizar tantas tareas como hoy en día. "Tampoco debemos dejar de lado que se anticipan tiempos complejos para lo social y allí deberemos estar presentes, adelantándonos a necesidades y enfocándonos en familias y niños especialmente".

¿Te parece correcto el actual funcionamiento del Concejo?

"Creo que hay muchas cosas positivas por rescatar de los últimos años. Se ha avanzado en varios aspectos pero por mi profesión de comunicador, entiendo que la información puede ser aún mayor, que se pueden poner más datos a disposición de los vecinos.

"La participación ciudadana es algo que me entusiasma; creo que la consulta con entidades y profesionales especializados debería ser una constante en la elaboración de proyectos y así lo encararé, como una práctica habitual. También quiero concretar una versión local de Ordenanzas Abiertas, poniendo en un rol más activo a nuestra comunidad, donde tenemos personas e instituciones destacadísimas y de renombre en múltiples aspectos.

¿Qué aconsejarías para una relación más armoniosa entre Ejecutivo y Legislativo?

"El diálogo es fundamental, básico. No se puede avanzar ni crecer de otra manera. El deterioro que se dio en este aspecto en los últimos años es algo histórico. Pasará el tiempo y veremos en perspectiva posturas inentendibles de un Ejecutivo que decidió de forma inequívoca gestionar por fuera del Concejo.

"En estas semanas, hemos tenido la iniciativa de convocar a los tres candidatos a Intendente y recibimos muy buenas señales. Hay un contexto de optimismo en este sentido, con varios puntos de coincidencia en las cuestiones importantes, sabiendo que deberemos controlar el gasto público y agudizar el ingenio para recuperar todo lo perdido, con la información, participación ciudadana y la transparencia como bandera".









