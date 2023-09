El artista, de 81 años, resaltó "las voces claras, los sonidos no negociables de la lengua castellana" y declaró su admiración por Jorge Luis Borges ("Todo Borges me pareció divino") y también, dijo, lo "maravilló" la novela "Tres tristes tigres" del cubano Guillermo Cabrera Infante.

El músico y poeta brasileño Caetano Veloso fue investido ayer como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, en una ceremonia solemne en latín que el artista aligeró a guitarra y voz interpretando algunas canciones de su repertorio y citando como grandes influencias de esta lengua al español Miguel de Unamuno y al argentino Jorge Luis Borges, entre otras, difundió El Destape.

En un acto presidido por el rector Ricardo Rivero, la distinción a Veloso fue presentada por la Facultad de Filología y el Departamento de Filología Moderna, con la adhesión del Centro de Estudios Brasileños, y defendida, ante el Claustro de Doctores y ya en el Paraninfo, por el catedrático de Filología Gallega y Portuguesa Pedro Serra.

Tras la defensa de su doctorado por parte de la Comunidad Académica y refrendada en latín por el rector, Veloso expresó: "Soy un cantante de canciones populares, mis libros no están organizados, mis lecturas son de obras que me caen en las manos, no sé dónde estarán los dos libros que leí de (Miguel de) Unamuno, pero me quedé con su mirada sobre la lengua portuguesa como un castellano sin huesos"

En su alocución indicó: "El portugués de Brasil es más sin huesos que el de Portugal, parece hecho de huesos que se han convertido en polvo, es un latín hecho polvo, como escribí yo en mi canción 'Lingua'".

El artista, de 81 años, resaltó "las voces claras, los sonidos no negociables de la lengua castellana" y declaró su admiración por Jorge Luis Borges ("Todo Borges me pareció divino") y también, dijo, lo "maravilló" la novela "Tres tristes tigres" del cubano Guillermo Cabrera Infante.

Durante el acto, el músico y compositor con más de 50 discos y 400 composiciones icónicas de la música popular iberoamericana también mostró su interés por la literatura de Gabriel García Márquez y de Mario Vargas Llosa y por el cine de Fernando Trueba y Pedro Almodóvar. Con información de Télam.