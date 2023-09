Tesla llega a Argentina

En un movimiento que podría marcar un hito en la industria automotriz argentina, la renombrada firma de vehículos eléctricos, Tesla, se encuentra al borde de una oportunidad sin precedentes en el país. En un mercado donde escasean las marcas dispuestas a apostar por modelos impulsados al 100% por energía eléctrica, y donde apenas algunos fabricantes locales se dedican exclusivamente a los motores eléctricos, la llegada de Tesla podría abrir un nuevo capítulo en la historia automovilística nacional.

Según fuentes cercanas al asunto, el anticipado desembarco de Tesla en Argentina se estima para el año 2024. Sin embargo, este ingreso no sería llevado a cabo directamente por la compañía, sino a través de un importador.

Hasta el momento, la presencia oficial de Tesla en América Latina se limita únicamente a México. No obstante, diversas naciones de la región están siendo exploradas por importadores privados que buscan acercar la visión de movilidad sostenible de Tesla a nuevos territorios. En este contexto, la destacada figura de Argentesla emerge como pionera en la misión de introducir este innovador modelo comercial en Argentina.

La apuesta inicial de Argentesla recae en la importación por encargo, permitiendo a los clientes solicitar vehículos según sus preferencias. La compañía ya ha avanzado en los trámites de homologación de tres modelos de Tesla: el Model 3, el Model X y el Model Y, junto con sus respectivos sistemas de carga. Aunque no se descarta la inclusión del prestigioso Model S en etapas posteriores, la empresa ha decidido emprender este proceso utilizando sus propios recursos en dólares, una estrategia que evita depender de divisas del Banco Central.

En lo que respecta a la comercialización, Argentesla optará por un enfoque bajo pedido, acompañado de un showroom donde los modelos estarán disponibles para su visualización. Si bien los precios aún están pendientes de definición para el año 2024, se espera que superen los 60.000 dólares, posicionando a estos vehículos en la categoría premium del mercado.

La compañía no solo tiene en cuenta la importación y venta de los vehículos, sino que también está dando pasos firmes para abordar el aspecto del servicio postventa. Para ello, está capacitando a mecánicos locales en Estados Unidos, con la ambición de brindar un soporte completo y de alta calidad en Argentina. (Fuente Iprofesional)