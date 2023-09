Encuestadores ya empiezan a dudar de sus propias encuestas

Por Diego Dillenberger



La opinión pública está muy loca: el domingo 13 de agosto Javier Milei dejó al mundo estupefacto ganando las primarias, cuando todas las encuestas lo daban tercero. El resultado inesperado del economista despeinado que no pudieron medir los encuestadores sacudió a los mercados, que entraron en pánico por temor a que el libertario gane y después pueda tener dificultades de gobernabilidad.

Pero también desestabilizó a los expertos en sondear la opinión pública de todos los colores políticos: ¡cómo no pudimos medir el voto oculto de Milei!, se preguntan con total impotencia. ¿Habrá sido un voto castigo contra “la casta” que los votantes no querían confesar? ¿Lo habrán decidido a último momento dentro del cuarto oscuro?



PASO 2023 vs. PASO 2019

¿Pasó el 13 de agosto algo similar a la sorpresa de las PASO de 2019, cuando los mejores encuestadores estaban midiendo que Macri iba a perder frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por unos ocho puntos, y al final perdió por 16?

Ninguno había podido medir aquella vez ese voto oculto. Después, en las presidenciales de octubre de 2019, Macri terminó perdiendo por ocho puntos: casualmente se dio en las presidenciales lo que los consultores habían medido para las PASO.

¿Habrán querido aprovechar muchos votantes las primarias para propinarle un castigo a Macri por el fracaso de su gestión? ¿O el derrumbe posterior a las primarias de los mercados convenció a muchos votantes que se pasaron al kirchnerismo de que no era tan buena idea votar contra el ingeniero? ¿Falló la campaña de Alberto Fernández en el último tramo, o Macri acertó mejor en su proselitismo para recuperar parte de lo perdido en las PASO?

Muchas hipótesis que aún no tienen esa respuesta que hoy serviría para por lo menos intentar un pronóstico de la elección crucial del 22 de octubre después del inesperado triunfo de Milei en las primarias.

Son tantas las preguntas que se hacen los encuestadores, que ya empezaron a dudar de la confiabilidad de las respuestas de los votantes, cada vez más desconcertantes. De hecho, las encuestas le sonríen más aún a Milei, que sigue trepando. Por el contrario, Patricia Bullrich, coronada en agosto candidata presidencial de Juntos por el Cambio, cayó al tercer puesto en la intención de voto, cuando su espacio había salido segundo, con 28 puntos.



LAS ENCUESTAS HOY Y

LOS AUSENTES DE LAS PASO

Un ejemplo de la media docena de encuestas que ya se publicaron después de las PASO es la de Opinaia, una pionera en las mediciones on line, que demostró que es posible pronosticar correctamente por Internet hasta en los lugares más recónditos del conurbano bonaerense: según esa empresa, la intención de voto a Milei trepó ahora a 35 por ciento, el ministro de Economía, Sergio Massa, no estaría reteniendo el 27,28 por ciento que arrojó el escrutinio definitivo y bajaría a 25 por ciento, y Patricia Bullrich está tercera, perdiendo cinco de los 28 puntos que la ubicaron segunda, según el conteo oficial de las PASO.

La encuesta de Opinaia ensaya los tres escenarios que se podrían dar en una eventual segunda vuelta: si está Milei, gana. Solo en el caso de que la opción termine siendo Bullrich-Massa, ganaría la candidata de Juntos por el Cambio. Sergio Massa no figura en ninguna opción con posibilidades de ganar.

El desconcierto es total cuando la encuestadora dirigida por el sociólogo Valentín Nabel analiza de dónde salen los nuevos votos que obtendría Milei: los ausentes de las PASO le aportarían, con un tercio, el mayor caudal. Habrá que ver cuántos se sumarán en octubre. Se espera como mínimo un millón de votantes más. Pero la segunda fuente de votos que obtendría el jefe de La Libertad Avanza llegaría de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta: lo votaría uno de cada cuatro de sus votantes de las primarias.

¿Se va con Milei la cuarta parte de los votantes de Larreta, que se presentaba como una opción para los consensos y hacía promesas de cambio mucho más moderadas que Bullrich y su contundente slogan de “si no es todo, no es nada”? ¿Pasarán ahora esos más tibios “larretistas” de las PASO a las filas de la lucha contra “la casta” de Milei?

“A nosotros también nos sorprende”, confiesa Juan Mayol, director de Opinaia. Mayol cree que al final Patricia Bullrich podría terminar recuperando a los votantes de Larreta. “Probablemente hayan reaccionado heridos por lo dura que fue la disputa interna en Juntos por el Cambio, y por eso se ubicaron en una posición más extrema, como la de Milei”, analiza.

Mayol descree que sus propios números tomados una semana después de las PASO, sean los definitivos y ve para octubre ganando a la exministra de Seguridad de Macri ante un escenario de segunda vuelta Bullrich-Milei, aunque hoy aparezca relegada al tercer puesto.

El directivo de Opinaia cree que Sergio Massa, aunque sus números ahora lo están dando en segundo lugar, en octubre volvería al tercer puesto que obtuvo en agosto, “por el mal desempeño de la economía”.

De hecho, en su encuesta le pregunta al electorado por la marcha de la economía, y obtiene un rotundo 86 por ciento de negatividad, contra apenas dos por ciento de positivo. Si se analiza sólo ese cuadro, se llegaría rápidamente a la conclusión de que solo un milagro podría ubicar al ministro de Economía en ese muy probable balotaje.



PATRICIA BULLRICH VS. JAVIER MILEI

Pero Mayol no está solo a la hora de dudar de sus propios números. Un panel de 42 encuestadores, consultores y analistas políticos sondeados por la revista Imagen va en la misma línea del hombre de Opinaia: el 52 por ciento cree que el de Bullrich con Milei es el escenario de segunda vuelta más probable. Un tercio ve más probable un hipotético balotaje de Milei con Massa y casi ningún experto ve hoy posible la opción de Massa con Bullrich, con Milei fuera de juego. Incluso el 10 por ciento cree que Milei podría ganar en primera vuelta.

Los colegas de Mayol siguen viendo a Patricia Bullrich como favorita para llegar al Sillón de Rivadavia el 10 de diciembre, aunque ya son cada vez más los que consideran más probable que Milei llegue a la Casa Rosada.

Al día siguiente de la PASO, el 50 por ciento de los encuestadores apostaba por Patricia presidenta contra 30 por ciento de Milei, pese a la sorpresa que dio el economista melenudo. El jueves pasado, ese nuevo sondeo entre encuestadores inclinó la balanza notablemente hacia Milei, pero Bullrich sigue -aunque a duras penas- en la punta de las estimaciones de los propios encuestadores, contra los pronósticos de sus propias encuestas: 42 a 40 por ciento.

Vale la pena recordar: en las encuestas, como la de Opinaia, Milei va la cabeza con 34 por ciento de intención de voto, contra una lejana tercera Patricia Bullrich, con apenas 23 por ciento.

Todo puede pasar en la Argentina insondable para los propios encuestadores.