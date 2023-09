Giustiniani y Donnet buscan renovar sus bancas en la Cámara de Diputados

Con una extensa trayectoria como senador y diputado nacional por Santa Fe en el Congreso, que le permitieron incluso ser elegido como dos veces como mejor legislador por la revista especializada Parlamentario, Rubén Giustiniani se encuentra en campaña para renovar su banca en la Cámara de Diputados de la Provincia. Su experiencia, su intensa labor legislativa en torno a los problemas de la gente y el reconocimiento de la ciudadanía a su desempeño constituyen sus principales virtudes para buscar un nuevo período.

Giustiniani recorrió el extenso territorio provincial para las primarias y ahora lo hace para las elecciones generales del próximo domingo junto a la también diputada, Agustina Donnet, ambos por el espacio Igualdad y Participación. Y en ese estar en la ruta para unir pueblos y ciudades llegó a Rafaela para contar lo que hizo, lo que piensa de la Santa Fe actual y lo que pretende hacer si finalmente logra el apoyo en las urnas para continuar por otro mandato.

Impulsar una ley Pyme que entre otros conceptos permita financiar a la pequeña y mediana empresa santafesina, una ley de Emergencia Agropecuaria que mejore los mecanismos existentes para auxiliar a los productores e incluso contemple líneas de crédito para financiar la siembra figuran en la cartera de proyectos de Giustiniani y Donnet. También remarcan la necesidad de que Santa Fe cuente de una vez por todas con una ley de educación y una profunda reforma policial como punto de partida para lograr una mejor seguridad.

El más reciente éxito de Giustiniani y Donnet le permitió a más de 82 mil santafesinos de 16 y 17 años poder votar. Si bien tenían el derecho pero no la obligación de hacerlo, prácticamente la mitad de los adolescentes concurrió a las urnas en las primarias del 16 de julio.

La posibilidad para que se implemente el voto joven parecía limitada a una reforma de la Constitución santatafesina o a la aprobación de una ley específica. Pero no hubo consensos para ninguna de las dos alternativas. Giustiniani y Donnet optaron por una creativa tercera opción: pidieron al Tribunal Electoral de la Provincia que se incorporen al padrón a los menores de 16 y 17 años y acompañaron la solicitud con miles de firmas. Y lograron una respuesta favorable, un final feliz que amplió derechos para que los jóvenes puedan votar a sus concejales, intendentes, presidentes comunales, legisladores provinciales y gobernador.

"Nos acompañaron cientos de jóvenes en esa presentación. Y otros miles con su firma para apoyar el pedido. Tenían la ilusión de votar las autoridades locales, esas que gobiernan la ciudad en la que viven. Pudimos celebrar, entonces, que hoy tengamos voto joven en Santa Fe", dice Giustiniani sobre esa "conquista" del espacio. "Fue una gran victoria, porque fue un derecho por el que peleamos durante mucho tiempo, y porque la juventud para nosotros es un compromiso", agregó Donnet, quien en 2019 se convirtió en la legisladora más joven en la historia de Santa Fe al llegar a Diputados con tan solo 25 años.

"Hoy la discusión que damos con la ley de educación provincial para que Santa Fe deje de ser la única provincia del país sin ley tiene que ver con esto, con reconocer los derechos de los jóvenes, con poder hacerlos parte de una política que lamentablemente hasta ahora no los ha escuchado. No ha sido así desde el bloque Igualdad y por eso fuimos con cientos de jóvenes al tribunal electoral, y logramos poder resolver esto que para nosotros era una situación de incoherencia absoluta. No tenía ningún sentido que los jóvenes pudiesen votar a presidentes, con lo que significaba votar un proyecto de país, una política macroeconómica, un plan de gobierno de Argentina, y no pudiesen votar a sus políticos de cercanía, que en muchas oportunidades es su vecino, es el concejal, es el presidente comunal, son los diputados provinciales, que en definitiva, están en permanente contacto, o al menos, así lo hacemos nosotros. Que hayan concurrido más de 40.000 jóvenes a votar es realmente el signo y la demostración de que la juventud estaba esperando que se abran esas puertas a la participación", explicó Donnet con entusiasmo.

En esta campaña, Giustiniani reivindica sus banderas históricas a la hora de desplegar el trabajo en el Congreso o en la Legislatura. "Presentamos propuestas y y también rendimos cuenta de la actividad legislativa porque creemos en la transparencia, la gente debe saber qué hacen los diputados y senadores provinciales. Queremos una ley que garantice el acceso a la información pública en Santa Fe para que cualquier ciudadano interesado pueda conocer cuánto se gastó en una obra pública o cómo se desarrolla este o aquel programa", sostuvo.

"Quiero agradecer a la sociedad que nos acompañó con su voto para pasar las primarias. Para una fuerza pequeña como la nuestra, nueva en su generación, y que no llevaba candidatos a gobernador e intendentes, fue importante el apoyo de más de 44.000 santafesinos y santafesinos, y que nos permite mirar con mucho optimismo las elecciones del 10 de setiembre, donde pensamos ampliar nuestra representación en la Legislatura", sostuvo Giustiniani respecto a sus expectativas para el próximo domingo. "Creemos que la gente no quiere más de lo mismo. Nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que hay una crisis de credibilidad de la sociedad hacia la dirigencia política y hacia los partidos tradicionales que gobernaron la Argentina y que no pudieron, no supieron o no quisieron mejorar las condiciones de vida de la gente y por eso hay 40% de pobreza y hay 100% de inflación. El cambio desde lo que nosotros planteamos viene de la mano de más participación, de una mejor política, de una política honesta y de una política cercana a la gente. Y en eso encontramos una respuesta positiva que es la existencia, desarrollo y crecimiento de este espacio de Igualdad", resaltó.

Con respecto al estado actual de la provincia de Santa Fe, Donnet admite que "la economía y la seguridad aparecen como dos temas claves para la gente y sobre los cuales hay que seguir trabajando". En este sentido, puntualizó que "la economía porque tenemos un 40% de pobreza, un 10% de indigencia, 2 de cada 3 pibes en Argentina son pobres, y esto es de suma preocupación, que en 40 años de democracia no se haya podido, no se haya querido, o no se haya sabido cómo resolver algo tan elemental como tener un plato de comida arriba de la mesa en un país que produce alimentos para 400 millones de personas".

En cuanto a seguridad, Donnet remarcó que "se requiere una política de Estado en la cual todos se involucren y no solo un gobierno o un ministro, tenemos que tener una articulación de las Fuerzas Federales, de las Fuerzas provinciales y todo el sistema de justicia provincial y federal". "Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo también para la creación de policías municipales y fundamentalmente la participación ciudadana, hay que generar un canal de participación que permita que la gente pueda denunciar, que pueda formar parte de esa política de seguridad de forma activa", indicó.

Asimismo, Donnet señaló que "la seguridad debe estar planificada con la política social de urbanización de los barrios populares, donde hay que llegar con luminaria, con infraestructura para generar mejores condiciones de vida".

-La Legislatura hizo todo el esfuerzo necesario para colaborar en el abordaje de la inseguridad?

Donnet -Lamentablemente en este tiempo, en la Legislatura no se ha abordado el tema con la seriedad y con lo que para nosotros debería ser un compromiso de todos los sectores políticos. Nosotros hemos presentado propuestas y lo vamos a seguir haciendo porque seguimos insistiendo que la Policía tiene que dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. La reforma policial y un plan de seguridad son dos cuestiones que tienen que ir en conjunto para poder atacar a la problemática. No es posible prometer soluciones mágicas, sino que se tenga en cuenta que este es un trabajo sostenido hacia adelante, y que no puede depender del gobierno de turno.

Giustiniani - La oposición tiene mayoría en la Legislatura provincial, y objetivamente, todavía no se abordó como decía Agustina el tema de la reforma policial. Hay varios proyectos, y se ha empezado a discutir, pero no con la velocidad necesaria de respuesta que la sociedad está requiriendo. Tantas veces, en tantos temas la política no da respuesta en ese sentido.

-¿Por qué?

Giustiniani -Porque hay mucha rosca política y poco consenso productivo…

-¿Un mensaje para el votante de Rafaela y de toda esta región?

Giustiniani -El mensaje es que vale la pena votar por la lista de Igualdad, que es votar en positivo, que no es votar Guatemala para que no gane Guatepeor, que es votar a quienes con honestidad y trabajo venimos llevando adelante una tarea sostenida, y es abrir caminos diferentes. Más de los mismo ha demostrado que estamos en una situación que abrió una brecha peligrosa entre la sociedad y la dirigencia política, y la manera de suturar esa brecha, es primero votando positivamente, segundo participando, y tercero dando respuesta desde la política a las necesidades hoy acuciantes de muchos sectores de la sociedad.

Donnet -La gente ya lo conoce a Rubén Giustiniani, conoce de su trayectoria política, de su prestigio…Sabe que no va a ir a calentar una banca ni hacer levanta manos del poder, que siempre estuvo del mismo lado, que siempre tuvo la misma coherencia, y que esa coherencia tiene que ver con la defensa de los derechos de la gente, con abrir puertas y ventanas de la Legislatura provincial. No se hacían audiencias públicas por ejemplo con las cuales la ciudadanía puede participar hasta que no estuvo Rubén Giustiniani en la Cámara de Diputados de la Legislatura de Santa Fe. Así que en ese aspecto, decirle a la gente que elija Igualdad con fe, con esperanza. Les aseguramos que vamos a seguir trabajando y honrando a la política.