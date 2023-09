Bullrich se muestra preparada y habla de un "nuevo" JxC

La aspirante a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró ayer que está "totalmente preparada" para debatir contra el libertario Javier Milei y el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a la presidencia de Unión por la Patria. Además, brindó algunos detalles de las medidas que tomará ante un eventual gobierno suyo.

"Me voy a preparar. Pero estoy totalmente preparada para cualquier debate", anticipó en diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, y agregó: "Me ponen mañana frente a Milei y a Massa sin avisar y estoy absolutamente preparada".

Bullrich aseguró también que tiene "la convicción necesaria que quedó demostrada en las PASO", luego de que la sociedad le otorgara el liderazgo de Juntos por el Cambio para llevar a cabo los cambios necesarios. "Sé lo que hay que hacer en cada área", expresó la ex ministra de Seguridad de la Nación.

La titular del PRO en uso de licencia devela, a cuenta gotas, los ministros que la acompañarán de ganar las generales el 22 de octubre, y anticipó: "Se van a sorprender de las cosas que vamos a hacer". "Tenemos un paquete de leyes inconvenientes para la industria que vamos a derogar de manera inmediata", prometió al tiempo que confesó que presentarán una nueva carta orgánica del Banco Central (BCRA).

Además, reveló que en los próximos días saldrá a la venta su libro, en el que trabajó desde marzo, que traducirá su "impronta más personal".



LA CONFORMACIÓN DE "UN

NUEVO JUNTOS POR EL CAMBIO"

En otro pasaje de la entrevista, Bullrich afirmó que la principal coalición opositora adquirió "una nueva impronta" y prometió que será "la que va a gobernar sin tirar a nadie por la ventana". "Estamos armando un nuevo Juntos por el Cambio. Tenemos nuevos gobernadores, diputados y senadores jóvenes en todo el país. Serán la nueva cara de JxC que tuvo una nueva cara y una nueva propuesta", precisó.

En la misma línea, ejemplificó: "En todos los equipos están los Di María, los Messi y Otamendi y después están los nuevos. Esa selección va a salir a la calle con un nuevo Juntos por el Cambio, acompañados por todos". "Estamos pensando en un nuevo Juntos por el Cambio y no en roles individuales. Con una nueva fuerza y la capacidad de tomar decisiones. Por supuesto que habrá nuevos y veteranos", explicó y sostuvo que durante los próximos días dará a conocer los nombres de sus potenciales ministros. .

La ex funcionaria macrista enfatizó en que lanzará líneas estratégicas y dejará que cada provincia auto administre su campaña en cada provincia y reafirmó que "Juntos por el Cambio es la única fuerza para sacar el kirchnerismo de su madriguera".



CERRARÁ LA AFI

Asimismo, Bullrich prometió que ante un eventual gobierno de Juntos por el Cambio cerrará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y creará un nuevo organismo. "Llegamos y la AFI la cerramos. De un día para el otro", anticipó.

La idea de cerrar la AFI responde a la necesidad de que "ningún argentino y mucho menos los poderes del Estado piensen que hay una agencia que los va a espiar". "El imaginario colectivo es que la AFI espía a los jueces y a los políticos y que no es una agencia profesional como debe ser", argumentó.

"Necesitamos profesionalidad, vamos a arrancar de cero", expresó al tiempo que aclaró que convocará a estudiantes de todas las carreras, investigadores y personal capacitado en escuelas de inteligencia para fundar un nuevo organismo.

"La Argentina tiene que tener una inteligencia profesional. Las cosas que han pasado, las acusaciones cruzas ameritan que tomemos una decisión de cuajo y la vamos a hacer", aseveró Bullrich.

Al respecto, la ex ministra de Seguridad aclaró que no se trata de cambiarle el nombre sino de refundar la institución.

"Cuando usted tiene un organismo cuya base es la desconfianza, arranca de cero y vamos a hacerlo porque estamos convencidos de que la Argentina debe tener una inteligencia absolutamente profesionales", subrayó.

Por último, enfatizó: "Estamos compenetrados a que la transparencia de los actos públicos y la confianza de lo que hagamos arranque desde el día cero".



CON LOS EQUIPOS

La candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, mantendrá hoy un encuentro con integrantes de equipos de gobierno de esa fuerza. Los equipos, procedentes de las distintas vertientes de la alianza opositora, son coordinados por el asesor de la ex ministra de Seguridad, Alberto Förhig, y la reunión se llevará a cabo a partir de las 17.15, en oficinas situadas en la avenida Callao 924.

La semana pasada, Bullrich anunció a Carlos Melconian como futuro ministro de Economía, en lo que muchos vieron como un intento de recuperar terreno en una campaña en la que algunos sondeos la ubican con un panorama difícil.

La idea de este lunes es lograr una foto de unidad entre los distintos equipos que componen la alianza opositora. (NA)