Sportivo Norte goleó a Tacural

En la jornada de ayer tuvo continuidad la fecha 11 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres encuentros; dos de ellos en nuestra ciudad.

Sportivo Norte, que venía de dejar el gran invicto de nueve triunfo al hilo, se recompuso con una goleada de 3-0 ante Tacural en barrio Barranquitas. Los goles para la victoria del Negro fueron anotados por Facundo Maldonado (36m PT), Emilio Fenoglio (21m ST) y Manuel Grana (38m ST). En Reserva Sportivo se despachó con una goleada de 7 a 0.

En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado y Atlético de Rafaela repartieron puntos tras igualar 1 a 1. Iván Bravo, a los 30m PT, abrió la cuenta para la Crema y en 40m PT lo igualó Fernando Romero, de penal. En reserva Atlético se impuso por 3 a 1.

Por otro lado, Atlético María Juana goleó 4-1 al Deportivo Josefina como visitante. Los tantos para el triunfo del ‘Chupaleche’ fueron marcados por Nicolás Roggero (47m PT), Marcos Pedrozzo (29m ST y 34m ST) y Lionel Casas (46m ST). Para el local, que terminó jugando con nueve tras las expulsiones de Díaz (9m ST) y Alfonso (22m ST), anotó el descuento Lucio Sillioni (37m ST). En Reserva Josefina ganó 1 a 0.



TODO SOBRE LA FECHA: Viernes 01/09: Brown de San Vicente 2 vs Argentino Quilmes 0, Dep. Ramona 1 vs Florida de Clucellas 2. Domingo 03/09: Ferrocarril del Estado 1 vs Atlético de Rafaela 1; Sportivo Norte 3 vs Deportivo Tacural 0; Deportivo Josefina 1 vs Atlético María Juana 4. Lunes 04/09: 21.30hs Peñarol vs Argentino de Humberto (pendiente fecha 10) (Leandro Aragno). Martes 05/09: 20.30hs Unión de Sunchales vs 9 de Julio (Ángelo Trucco), Ben Hur vs Libertad de Sunchales (Franco Ceballos). Jueves 07/09: 21.30hs Argentino de Humberto vs Argentino de Vila. A confirmar: Deportivo Aldao vs Peñarol.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 30, puntos; Ben Hur 24; Ferrocarril del Estado 24; Libertad 21; Quilmes 19; Peñarol 19; Atlético de Rafaela 18; 9 de Julio 17; Brown San Vicente 14; Florida de Clucellas 14; Dep. Aldao 12; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión de Sunchales 9; Atlético María Juana 7; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Argentino de Vila 4.