El debate de candidatos a intendente anunciado para este lunes al mediodía finalmente no se desarrollará en Rafaela. Los organizadores informaron sobre su realización, aunque sin dar precisiones sobre el lugar, pero no dieron detalles sobre los motivos que llevaron a la suspensión de la actividad.

De todas formas hay revancha puesto que los aspirantes a gobernar la ciudad, el actual intendente Luis Castellano, Leonardo Viotti, Mónica Schmutzler y Lalo Bonino comprometieron su asistencia al Encuentro previsto para este martes a las 19:00 en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). En este caso, los organizadores que se asociaron para esta iniciativa son la gremial empresaria, la Sociedad Rural de Rafaela y el Círculo de la Prensa de Rafaela.

"En el encuentro los candidatos podrán exponer sus plataformas de gobierno, especialmente en relación a aquellos aspectos que interesan al sector productivo: infraestructura y logística; institucionalidad, entorno y políticas de promoción de actividad empresarial; y educación, ciencia y tecnología; entre otros", expresaron desde la organización. "Del mismo modo, convocaremos a los candidatos que encabezan las listas para la elección de concejales, para que puedan exponer sus principales propuestas de gestión", agrega la convocatoria, por lo que también asistirán Juan Senn, Lisandro Mársico, Delvis Bodoira y Germán Boidi.

En este sentido, en distintos sectores políticos llamó la atención como el Círculo de la Prensa se había involucrado en términos institucionales en la organización del encuentro de este martes, pero un grupo de sus directivos apuraron acciones para efectuar el debate de este lunes, que finalmente se desinfló tan rápido como se había armado.

Además, al menos los postulantes a la Intendencia confrontarán una vez más antes del inicio de la veda electoral del viernes a las 8 de la mañana. Será el jueves al mediodía en los estudios del canal local Next, donde abordarán una agenda temática ya definida.