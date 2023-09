Viotti y Mársico apuntan a nuevos programas de empleo y educación

En diferentes oportunidades, el candidato a Intendente por Unidos para Cambiar Santa Fe, Leonardo Viotti, ha manifestado en sus propuestas de campaña la importancia de fomentar el empleo y la educación, formando una Rafaela con mayor impacto y conocimiento. Así, se pensó en la creación de nuevos programas como "Mi Primer Trabajo" o "Volver al Trabajo".

"Focalizamos nuestro trabajo en la generación de herramientas de formación, capacitación y experiencia para quienes buscan acceder a su primer empleo o reinsertarse en el mercado laboral", expresó Leo Viotti. Estos programas, a su vez, están articulados con la creación de una nueva Escuela de Oficios para el sector norte de la ciudad y también la incubadora de empresas, programas que ya han sido mencionados con anterioridad.

Estas propuestas permitirán impulsar a emprendedores y pymes a seguir creciendo y generando nuevos puestos de trabajo para nuestra gente. "Estamos convencidos que estas herramientas trabajadas en conjunto y de modo articulado, con el apoyo del gobierno provincial, tendrán un impacto positivo en los niveles de empleabilidad de los rafaelinos", agregó el actual concejal de JxC.

Durante el último tiempo, tanto Leonardo Viotti como su equipo de trabajo ha recorrido cada barrio rafaelino, escuchando a los vecinos de los distintos sectores de la ciudad, tanto jóvenes como las empresas. "Estas propuestas que presentamos hoy surgen precisamente de los intereses de la gente, que nos pedían soluciones que estén orientadas a poder desarrollarse y crecer económicamente, tanto los jóvenes como aquellos adultos que por algún motivo en particular, no pueden reinsertarse en el actual mercado laboral, para que tengan la posibilidad de poder hacerlo o de poder generar un emprendimiento propio que les permita salir adelante", explicó al respecto Lisandro Mársico, candidato a concejal por el espacio Unidos.

Conjuntamente con las mencionadas propuestas de empleabilidad, también se trabaja en otra destinada a la educación y a aquellos estudiantes que cuentan con hijos pequeños. Se trata del Jardín Universitario para la ciudad. "Buscamos brindar una alternativa de contención y acompañamiento a estudiantes con hijos pequeños que necesitan equilibrar la crianza de sus niños y sus estudios", sostuvo Viotti.

La implementación de este nuevo programa tiene como finalidad particular colaborar con las estudiantes que son madres. "Las mujeres, como lo demuestran las estadísticas en nuestra ciudad, son las más afectadas por el desempleo. Por esto, apuntamos a acompañarlas y que puedan, terminar sus estudios y desarrollarse tanto profesional como económicamente", puntualizó el líder local de Unidos para Cambiar Santa Fe.

"Voluntad de trabajo y aprendizaje, son valores fundamentales de los rafaelinos, que vamos a potenciar con estas herramientas concretas que vamos a llevar adelante cuando asumamos el gobierno local", cerró Viotti.