Los candidatos a gobernador de Santa Fe expusieron sus ideas en un intenso debate

En el tramo final de la campaña antes de las elecciones locales, los cuatro candidatos a gobernador de Santa Fe, el opositor Maximiliano Pullaro (Unidos para Cambiar Santa Fe), flamante ganador de las elecciones primarias, el oficialista Marcelo Lewandowski (Juntos Avancemos), Carla Deiana, del Frente de Izquierda, y el rafaelino Edelvino Bodoira, de Viva La Libertad, participaron este domingo en Rosario de un debate público con vistas a las elecciones generales del próximo domingo 10 de septiembre, donde expusieron sus propuestas para los próximos cuatro años en la provincia y que comenzó con fuertes cruces por el narcotráfico, uno de los principales problemas que tiene el territorio santafesino. Este debate es la tercera vez que se realiza en la provincia, y estuvo dividido en cuatro ejes temáticos (seguridad y justicia; política económica y desarrollo productivo; políticas sociales, de género, diversidad y salud; y educación), con tiempos preestablecidos de dos minutos por eje temático, un minuto más de réplica y otros treinta segundos de contrarréplica.



EDUCACIÓN

Sobre el tema educativo, Bodoira sostuvo que "por la educación van a pasar todas las soluciones a nuestros problemas en la provincia y nuestro país. La educación y el conocimiento es lo que nos va a poner en conocimiento con el mundo". "Parece mentira que en 2023 no tengamos una Ley de Educación Pública. Tenemos que hacer una urgente con estos escenarios educativos que generan nuevos formadores docentes para nuestros alumnos".

En tanto, Lewandowski afirmó que "hay un tema que hay que discutirlo y ponerlo en claro que es que si queremos más educación tiene que haber más presupuesto. Por eso proponemos ir llevando paulatinamente al 33% del presupuesto para tener una educación de excelencia. En este nivel inflacionario, el salario para los trabajadores docentes y de la provincia con cláusulas gatillo. El boleto educativo gratuito es una conquista de toda la provincia, se gestó durante esta gestión. Menos tareas administrativas y más tareas pedagógicas para directores de escuela. En los lugares donde más complicada está la población, tiene que haber doble escolaridad o jornada extendida. Si no se puede dar por cuestiones edilicias, que usen clubes o iglesias de cualquier credo".

A continuación, Pullaro destacó que "Perotti abandonó a la educación y eliminó algo fundamental como el esfuerzo o el mérito. No le importa si nuestros hijos van a la escuela o si ahí aprenden. Abandonó a los docentes, directivos y asistentes escolares". "Para ocultar los índices del desastre educativo en la provincia de Santa Fe, Perotti puso la no repitencia y el avance continuo. Cualquier chico que estudie o no estudie, vaya o no vaya a la escuela, pasa de año todos los modos". "Un docente de lengua tiene que acordar la nota con uno de educación física. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a hacer una reforma educativa integral y volver a los 180 días de clase. Vamos a trabajar para tener la alfabetización plena. El 10 de diciembre se termina la no repitencia y los docentes van volver a evaluar".

Mientras que Deiana enfatizó que "atravesamos una enorme crisis y los responsables están acá, que desfinanciaron la educación y devaluaron los aprendizajes. Hicieron que 6 de cada 10 niños y niñas sean pobres o indigentes. Promovieron la privatización. Nadie como el Gobierno de Perotti bajó el presupuesto a los niveles que está hoy. Está en un pozo a partir de la gestión del Frente de Todos".



POLÍTICAS SOCIALES

Sobre políticas sociales, de género y diversidad, Bodoira contó que "tenemos que orientar todas estas políticas y lo vamos a hacer sin ideologías ni ideologización. Con asistencia, promoción, cuidados, inclusión social sin ideologías. La seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la igualdad de oportunidades para todos los sectores, especialmente para los más vulnerables. Vamos a hacer mucho hincapié en la protección de las familias, porque va a ser siempre la célula básica de la sociedad. La familia es la formadora de personas, la educadora en la fe para los que creen y la promotora del bien común. Así, las políticas sociales van a tener éxito. Vamos a cambiarle el nombre al ministerio actual de Igualdad, Diversidad y Género. Vamos a llamarlo Ministerio de la Familia".

Luego, Lewandowski contó que "con la pandemia hubo que hacer una infraestructura que tuvo como pieza clave a los trabajadores de la salud y hay que potenciar su trabajo y dignificarlo. Vamos a poner en práctica la ley de profesionalización que están esperando. Queremos tener una historia clínica digital. Iapos es un dolor de cabeza que vivimos cuando hay que gestionar diferentes cosas. Hay que dar opciones para modificarlo y están trabadas en la Cámara de Diputados. Pedimos mejoras para el sistema ahora, no cuando vengamos a gobernar en diciembre. El tema de las adicciones lo vamos a tratar como un tema fundamental".

Pullaro agregó luego que "la crisis que estamos viviendo en Argentina hace que muchas personas no paren de caer. En la provincia de Santa Fe abandonamos las políticas sociales para llevar adelante asistencialismo. En todo el norte santafesino no tenemos guardias pediátricas los fines de semana. La ministra Martorano nunca fue al norte de la provincia. Nosotros no vamos a dejar a nadie sólo. Vamos a convertir los planes en trabajo. Vamos a trabajar por las adicciones, en la prevención y en los consumos problemáticos".

Por último, Deiana dijo que "la mayoría de los hospitales de nuestra provincia están sostenidos con personal precarizado como monotributista. Nos hablan de salud los mismos que la han vaciado. Todos los que nos gobiernan no han sabido crear trabajo genuino y lo único que tenemos son planes sociales. Parches que han terminado en que cuatro de cada 10 personas en Santa Fe y Argentina sean pobres". "La medida sería muy fácil: hay que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario entre ocupados y desocupados".



ECONOMÍA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Sobre este tema, Deiana argumentó que "Lewandowski se abrazó con Massa después de que el ministro nos diera un golpazo devaluatorio que nos hizo 22% más pobre de un día para el otro. Perotti ni siquiera adhirió al plan moneditas y nos dejó sin el bono a los estatales. Pullaro es el socio de los Macri y el responsable de tomar un préstamo que se fugó entero. Es evidente que ni con uno ni con los otros vamos a tener una salida. Santa Fe se alineó con el pacto de ajuste fiscal y tenemos superávit en una provincia donde hay malnutrición infantil como pasa en barrio San Agustín de la ciudad de Santa Fe. Planteamos romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, un salario igual a la canasta familiar. El 82% móvil para las jubilaciones y recuperar el complejo agroexportador para construir Santa Fe en beneficio de la mayoría popular".

Bodoira destacó que "debemos trabajar desde la provincia para que se acabe con la manipulación del tipo de cambio. Los productores deber recibir el dólar pleno que les corresponde. Hay que exigirle igualdad al gobierno nacional porque sino no es competitivo". "Hay que trabajar para crear más ferrocarriles en la provincia, que lleguen a los puertos e invertir en barcazas".

Lewandowski afirmó que "producción e infraestructura van de la mano y después de la pandemia Santa Fe fue una de las mejores en números ha mostrado. Obras de infraestructuras, acueductos, gasoductos, rutas transversales, cooperativas y mutuales, y lo más importante: plan de conectividad, que ya estaría terminado si no frenaban la aprobación del presupuesto". "Vamos a ser el gobierno que en la historia de la democracia en Santa Fe construya mayor cantidad de viviendas. Hay un fondo específico para volcarlo en viviendas".

Y Pullaro expuso que "Santa Fe es el campo, la industria, el comercio, pero también es el río y el puerto. Conozco cada región, cada departamento, cada ciudad y cada pueblo. En cada uno de los rubros sé lo que quieren los productores y emprendedores. Quieren que el Estado nacional les saque el pie de la cabeza para producir un Estado provincial eficiente que los pueda acompañar. En Santa Fe hay un combo explosivo: el Gobierno nacional que representa Lewandowski que se lleva permanentemente los recursos de la provincia. El año pasado se llevó el 3% del Producto Bruto Interno de nuestra provincia y solamente volvió la mitad. El Gobierno de Perotti solamente ejecuta 55 pesos cada 100 pesos que tiene para invertir. Me comprometo a llevar adelante las obras viales que hacen falta: caminos rurales y rutas, potenciar la agricultura, el comercio y la industria, desarrollo energético. Vamos a multiplicar la potencia productiva y vamos por la previsibilidad fiscal, por reglas claras".



SEGURIDAD Y JUSTICIA

En cuanto a este polémico tema, Pullaro mencionó que "este gobierno perdió el control de la calle y hace tiempo que estamos en emergencia. Se tomaron decisiones incorrectas y se dejó de perseguir a las organizaciones criminales complejas. Se desmanteló el patrullaje preventivo y aumentaron todos los indicadores de violencia e inseguridad. Si comparamos el 2019 con el 2022, en el 2019 tuvimos la mitad de homicidios en Rosario. Vamos a recuperar el control de la calle y de la cárcel. Vamos a trabajar para ir contra el crimen y el delito complejo".

A su turno, Lewandowski opinó que "la inseguridad me enoja y me entristece. Lo que viene ocurriendo me angustia porque tengo un lugar de decisión y quisiera hacer mucho más. Esto no empezó hace tres años y medio. Hace 15 años que sufrimos la narco criminalidad con fuerza. Las comisarías que cerró Pullaro cuando era ministro las vamos a reabrir con otro concepto. No solamente la fuerza de seguridad, sino que estén las instituciones del barrio. Que esté el Estado presente. Hay que pagarle mejor a la policía, vamos a incrementar la tecnología. Al delito se lo combate con decisión política".

En el período de réplica, ambos mostraron distintos gráficos para respaldar sus posturas: el candidato del oficialismo sacó una en la que se leía que hubo 1385 homicidios durante la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad y otra en la que se comparaba que en 2019 hubo más de 51 mil robos, mientras que en el 2022 se contabilizaron unos 37.600.

Deiana destacó que "es evidente que el poder corruptor del narcotráfico es enorme, un negocio multimillonario que ha comprado a las fuerzas de seguridad, a buena parte del Poder Judicial y del poder político. Se ha configurado en Santa Fe un narcoestado. Las víctimas somos los trabajadores que sufrimos las balaceras y ponemos los muertos de nuestras familias. Hay que tomar medidas muy de fondo y planteamos atender a las personas con adicciones creando centros gratuitos a cargo del Estado para dejar de perseguir a los consumidores y apoyar la lucha de los maestros y organizaciones sociales".

Y Bodoira aclaró que "tiene que haber un proyecto de provincia que no tenemos y que debería ser consensuado. Después de nuestro viaje a El Salvador, concluimos que el problema de la seguridad está en la corrupción. Tiene que haber una coordinación de los ministerios de seguridad federal y provincial, trabajando conjuntamente con un plan y protocolos de actuación claros".