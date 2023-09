Lo que viene para la Crema después del Deportivo Madryn

Después de volver al estadio Monumental luego de dos presentaciones como visitante y de igualar sin goles ante el Deportivo Madryn, el plantel albiceleste no tendrá descanso y desde este lunes, a las 10 hs., empezará a prepararse para su próxima presentación.



Si bien el próximo fin de semana habrá fecha FIFA (Argentina enfrentará a Ecuador este jueves a las 21 y visitará a Bolivia el martes 12, a las 17 hs.), y no juega el fútbol de la Liga Profesional, la Primera Nacional no detiene su marcha y se llevará a cabo la fecha 29.



La ‘Crema’ estará visitando el sábado 9 de septiembre a Villa Dálmine en el estadio El Coliseo de Mitre y Puccini. Dicho juego comenzará a las 15.30hs.



Para dicho encuentro el DT, Ezequiel Medrán, no podrá contar con Matías Fissore, quien llegó ayer al límite de amarillas, mientras que se deberá esperar los estudios médicos que se le realicen en la jornada de hoy a Facundo Soloa, quien salió reemplazado en el cotejo de ayer tras una molestia muscular.



Luego de visitar al Violeta al conjunto albiceleste se le vendrán los dos mendocinos que vienen ‘punteando’ en la zona B: recibirá al Deportivo Maipú y luego tendrá que ir ante Independiente Rivadavia. Posteriormente visitará el Monumental Chaco For Ever y las dos últimas fechas serán con Mitre en Santiago del Estero y en la última con Chacarita en Alberdi.

Tremendo cierre de campaña se le viene a la Crema.