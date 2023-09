El Atlético versión local volvió a quedar en deuda con su público

Atlético de Rafaela no tuvo la capacidad de resolverlo, y se tuvo que conformar con el empate. En la fría y lluviosa tarde de ayer igualó en el Monumental 0 a 0 frente al modesto Deportivo Madryn.

El equipo que conduce Ezequiel Medrán quedó en deuda, estuvo lejos del que le ganó a Aldosivi en el Minella la fecha anterior y dejó escapar dos puntos de oro para acercarse a los tres de arriba en la tabla de la zona B de la Primera Nacional, y alejarse del quinto que es Quilmes y el sábado había perdido.

A la “Crema” le faltó juego y nunca encontró los caminos para doblegar a un rival que se terminó llevando un punto cuando en realidad sólo pateó una sola vez al arco. Con el punto llegó a los 46 unidades y le sacó tres al 'Cervecero'. Se mantiene en el cuarto puesto.

Los de Puerto Madryn vienen peleando por meterse en el reducido y sin dudas que el empate les permite seguir soñando con alcanzar dicha posición de privilegio.

Atlético tuvo la voluntad y todas las intenciones de quedarse con el encuentro, pero ante la falta de fútbol y juego asociado, no pudo marcar el desnivel necesario en ofensiva como para abrir el marcador. Lo positivo: volvió a mantener el arco en cero, extendió la racha a siete sin derrotas (4 victorias y 3 empates). Lo negativo: de local le cuesta hacer goles. En sus últimas 6 presentaciones apenas anotó 2 tantos.

El formidable rendimiento que viene demostrando de visitante no lo puede plasmar en cancha en el Monumental, donde tanto le cuestan, “y se muestra falto de confianza”, los partidos. Los números lo siguen colocando en una posición expectante en las posiciones. Claro está que a la hora de analizar el rendimiento, de en casa, sigue estando en deuda. Se siente incómodo. No luce. No despliega la intensidad que muestra en terreno ajeno.

En el primer tiempo, una buena contra comandada por Claudio Bieler, quien tocó para Ignacio Lago y éste para el ‘Taca’ que remató algo apretado por sus rivales y se fue apenas ancha.

Sobre los 41, Ayrton Portillo tuvo el gol pero el palo lo evitó. El 4 encaró y a pura potencia metió bombazo que tenía dirección de arco y dio en los pies de un defensor rival, el rebote le volvió a quedar al defensor celeste que a la carrera definió cruzado y el balón se fue abriendo hasta rozar el poste más lejano de Temperini.

En el complemento, la visita tuvo la más clara a los 26 minutos. Ferreyra llegó exigido para definir ante la marca de los defensores albicelestes y Peano, fiel a sus reflejos, metió un tapadón para mandar la pelota al córner.

A los 39, Risso Patrón puso un gran centro en la cabeza del ingresado Gino Albertengo pero el 1 visitante tuvo una mejor respuesta para evitar la caída de su valla con un manotazo que desvió el buen cabezazo del menor de la ‘dinastía’.

Sobre el cierre del encuentro, con más empuje y amor propio que ideas claras, Valdivia metió un remate cruzado que se fue apenas desviado.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Fabricio Fontanini (c), 6-Agustín Bravo y 3-Gabriel Risso Patrón; 11-Nicolás Laméndola, 8-Facundo Soloa, 5-Matías Fissore y 7-Manuel Ignacio Lago; 10-Alex Luna; 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Mayco Bergia, 13-Mauro Osores, 14-Matías Olguín, 15-Federico Torres. DT: Ezequiel Medrán.



DEPORTIVO MADRYN: 1-Nicolás Temperini; 4-Facundo Ardiles, 2-Jorge Zules Caicedo, 6-Mauricio Mansilla (c) y 3-Franco Godoy; 8-Andrés Lioi, 5-Matías Villarreal, 10-Nicolás Sánchez y 7-Diego Crego; 11-Lucas Necul y 9-Brian Ferreyra. Suplentes: 12-Joaquín Haas, 14-Agustín Escobar, 15-Hernán Zuliani, 16-Boris Magnago, 17-Federico Recalde, 18-Enzo Arreguin, 19-Rafael Ferro. DT: Andrés Yllana.



Goles: no hubo.



Cambios: ST 11m 18-Matías Valdivia x Fissore (AR), 12m 16-Boris Magnago x Lioi (DM), 18m 17-Thobías Arévalo x Soloa (AR), 23m 13-Valentín Perales x Zules Caicedo y 20-Leonardo Marinucci x Necul (DM), 29m 19-Nazareno Fúnez x Bieler, 20-Gino Albertengo x Luna y 16-Nicolás Delgadillo x Laméndola (AR),



Amarillas: Matías Fissore, Ayrton Portillo (AR); Mauricio Mansilla, Jorge Zules Caicedo y Franco Godoy (DM).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Lucas Novelli

Asistentes: Matías Coria y Joaquín Badano.

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano.