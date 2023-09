Las buenas para el "9" desde Salta y Formosa

En un fin de semana donde el equipo tuvo libre en el Federal A, pero perdió ante Ben Hur en la Copa Santa Fe, la mejor noticia para el León fue la derrota de Crucero del Norte de Misiones en Salta ante Gimnasia y Tiro por 1 a 0, resultado que sigue manteniendo los seis puntos de diferencia con el conjunto rafaelino. El único gol del triunfo del elenco dirigido por Rubén Darío Forestello fue convertido por Walter Busse, de penal.

También perdió Juventud Antoniana, en Formosa ante el local San Martín por 3 a 0. Los goles formoseños fueron de Hernán González, Eloy Rodriguez y Ramón Ledesma. El triunfo visitante de la jornada fue de Boca Unidos de Corrientes, que ganó 2 a 1 en Chaco ante Sarmiento, con goles de Resquín en contra y Antonio Medina, mientras que Franco Olego anotó para el local.

Finalmente, fue victoria del rival del viernes de 9 de Julio. Central Norte se impuso por 2 a 1 ante Sol de América de Formosa con las conquistas de Diego Magno y Fabricio Reyes, en tanto que José Romero anotó para la visita.

Las posiciones quedaron así: Gimnasia y Tiro 46 puntos; Central Norte 40; Sarmiento 36; Boca Unidos 35; Sol de América 34; San Martín 33; 9 de Julio 30; Juventud Antoniana 26; Crucero del Norte 24.

La próxima fecha, a jugarse entre viernes y sábado tendrá estos partidos: Juventud Antoniana vs. Gimnasia y Tiro; Boca Unidos vs. San Martín; Sol de América vs. Sarmiento y 9 de Julio vs. Central Norte. Libre: Crucero del Norte.