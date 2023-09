Unión perdió y se complica

Unión de Sunchales cayó este domingo en Lincoln ante El Linqueño por 2 a 0 y sigue sumando preocupación a su flojo presente de resultados. En uno de los partidos de la fecha 28 del Federal A, el Bicho Verde fue superado con los goles de Elías Martinez, a los 25 minutos del primer tiempo, y de Mauro Ponce de León a los 45' del complemento, provocando la séptima caída en las últimas nueve presentaciones.

Ahora, el equipo dirigido por Cristian Molins quedó séptimo a seis puntos del último, que es Gimnasia de Concepción del Uruguay. Es cierto, está a cuatro del cuarto Sportivo Belgrano, pero su realidad actual no le permite mirar del mismo modo una zona de la otra. Otra preocupación fue la expulsión de uno de sus goleadores, Martín Rodriguez, junto a la de Matías Barrientos.



OTROS RESULTADOS

En el restante encuentro jugado ayer en la Zona 3, Defensores de Pronunciamiento le ganó a Sp. Belgrano de San Francisco por 2 a 0 con goles de Héctor Echagüe y Lautaro Robles.

Posiciones: Douglas Haig 58 puntos; Independiente de Chivilcoy 41; Sp. Las Parejas 37; Sp. Belgrano 34; El Linqueño 33; DEPRO 32; Unión 30; Defensores VR 25; Gimnasia CdU 24.

Próxima fecha (29ª, viernes y sábado): Douglas Haig vs. Independiente; Unión vs. Sp. Las Parejas; Sp. Belgrano vs. El Linqueño y Defensores VR vs. DEPRO. Libre: Gimnasia.