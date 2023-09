Jorge Arruk: gobierno austero con orden administrativo y funcional

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En pocos días más los sunchalenses deberán elegir quien será responsable de gobernar la ciudad y los legisladores que lo acompañarán en el cogobierno desde el Concejo Municipal, hoy damos a conocer respuestas ofrecidas por quien aspira a la Intendencia, representando a unidos para cambiar Santa Fe, Jorge Arruk.

En las PASO, innegablemente recibiste un gran espaldarazo de la comunidad ¿cuál es tu mayor compromiso en caso de acceder a la Intendencia?

Mi mayor compromiso será el de ordenar administrativamente y funcionalmente la Municipalidad.

Sanear las deudas existentes, y con esto generar posteriormente un ahorro en los gastos para poder derivar los excedentes a la concreción de obras.

Trabajar activamente para mejorar la Seguridad de la Ciudad.

Restablecer el vínculo y el compromiso entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal.

Fomentar la creación de puestos de trabajo por parte de privados.

Articular debidamente la contención del Tejido Social creando indicadores actualizados.

¿Cómo controlarás el exceso de personal en el Municipio?

No contamos a ciencia cierta con la información de la cantidad de puestos de trabajos en todas sus tipificaciones, Efectivos, Contratados, planta temporaria, tiempo determinado, etc.

Como primera medida dentro de una de las auditorías que llevaremos a cabo estará la de Capital Humano.

Necesitamos tener un detalle pormenorizado del puesto que ocupa cada uno de los Agentes y su función, además de conocer la aptitud para el mismo y el grado de satisfacción en este.

Debemos analizar los Niveles/Categorías según el tipo de función o puesto de trabajo para el que fuera seleccionado.

Una vez obtenido ese detalle trabajaremos para reorganizar cada uno de los Sectores promoviendo siempre la excelencia del servicio a la Comunidad.

Dejaremos establecido un proceso eficiente y transparente para la selección e incorporación de personal en caso que se requiera.

Se definirá un plan de formación permanente para todos los empleados, sin distinción de jerarquías, que abarque todos los aspectos necesarios para profesionalizar sus funciones y otorgarles las herramientas necesarias, asegurando la aplicación y efectividad mediante la evaluación y feedback con los empleados.

Necesitamos aplicar un sistema de compensaciones e incentivos, focalizado en el rendimiento del puesto de trabajo en todas sus funciones.

¿Qué disposiciones adoptarás para el cabal equipamiento del parque de maquinarias municipal?

Como lo vengo sosteniendo, esta es una de las herramientas más importantes con la que cuenta el Ejecutivo para poder mantener la Ciudad en condiciones satisfactorias.

Como en el caso del Capital Humano, efectuaremos un detalle pormenorizado del Parque de Maquinarias/Herramientas y su estado de conservación.

Una vez que podamos considerar el estado de las maquinarias actuales, trabajaremos para planificar el detalle de lo que se necesita para llevar a cabo las tareas generales.

Una vez obtenido ese detalle trabajaremos con Prioridades de Contrataciones o Compras y para ello debemos gestionar en los Organismos de la Provincia y de La Nación la correspondiente asistencia para lograrlo.

Seremos muy exigentes y estrictos en el cuidado y mantenimiento de las herramientas patrimonio de la Municipalidad.

Será un Gobierno muy austero, con lo cual eliminaremos la mayor cantidad de gastos superfluos para destinarlos a la puesta en valor de toda la Ciudad.

¿Qué actitud adoptarás en cuanto al Consorcio ambiental?

Como base de este importante problema que tiene la Ciudad de Sunchales, es un Fallo Judicial de primer Instancia y luego Ratificado por Cámara, que obliga al traslado del actual predio utilizado para los Residuos y queda aproximadamente un año para su cumplimiento efectivo.

En base a este aspecto, se formalizó un Boleto de Compra Venta de un predio para que sea utilizado para el Complejo, del cual se está esperando la aprobación de la Provincia.

En el momento que se apruebe se deben empezar las obras de inmediato.

En el caso de que no sea aprobado, de inmediato pediremos una prórroga si es viable y volveremos a sacar una oferta para la adquisición de un terreno para que pueda ser utilizado para ese fin.

Promoveremos por parte del vecino el mejor tratamiento de los Residuos, efectuando la separación como primer paso y un incentivo al reciclaje.

Algo que se debe también tener en cuenta, que por parte de algunos especialistas consultados indican que el mejor lugar para este espacio es al Este y Sur de la Ciudad. Y en el caso de que no sea aprobado el lugar presentado o bien que haya tiempo para un nuevo análisis focalizaremos la búsqueda en esos sectores.