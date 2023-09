Bullrich cruzó a Moyano por sus dichos de salir a la calle

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó al cosecretario general de la CGT Pablo Moyano y afirmó que va a ser "el primero en ser detenido cuando viole la ley". La referente del PRO rechazó a través de redes sociales la advertencia que había realizado minutos antes el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

"Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente", había señalado el referente sindical.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, Pablo Moyano había aclarado que no apunta a generar disturbios, sino en oponerse a las eventuales medidas de Bullrich o Milei. "No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores. Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha", remarcó el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Ante esas declaraciones, Bullrich no dudó en salir a responderle y lanzó: "A mí no me amenaces, Moyano". "Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley", advirtió la ex ministra de Seguridad.

A través de redes sociales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio concluyó: "Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".



IMPUTABILIDAD

Por otra parte, Patricia Bullrich ratificó que dentro de su plataforma de gobierno se encuentra su compromiso para reducir la edad de imputabilidad de los menores. "Desde el 2018 tenemos presentado un proyecto, que luego lo presentó (el diputado nacional del PRO) Cristian Ritondo de nuevo, para bajar la edad de imputabilidad. El 10 de diciembre voy a llegar al Congreso con proyectos económicos, proyectos penales, proyectos para mejorar la educación y proyectos para desregular y tener una economía más simple, que no todo sea una traba. Entre esos proyectos está la baja de imputabilidad de los menores", precisó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

Al encabezar una recorrida de campaña en Escobar y Pilar junto a candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, Bullrich entabló diálogo con vecinos de esas localidades que fueron víctimas de hechos de inseguridad.

"Los vecinos nos transmiten que se sienten solos, que viven en un país donde todo es un caos, no saben si al salir de sus casas van a poder volver. Tienen paro de transporte y piquetes cada dos por tres, llevan a sus hijos a la escuela y saben que no están aprendiendo lo que necesitan aprender", indicó la ex presidenta del PRO. Y siguió: "Lo mismo les pasa en salud, entonces sienten que el país es un desorden, que no les da ninguna oportunidad de progreso". (NA)