Una lluviecita que amargó a la ciudad pero alegró al campo

En tiempos donde el fantasma de la sequía ronda por los campos de la región, el cielo amenazante de este sábado junto a un pronóstico que anticipaba probabilidades de lluvias y chaparrones de hasta un 40 por ciento hizo ilusionar a los productores que imploran por agua para sus cultivos. Del otro lado, los organizadores de eventos en ciudades de la región pedían que las lluvias se demoren hasta el lunes. De ese lado estaban quienes impulsan la Fiesta de la Tamberita en Rafaela, la Fiesta Nacional de la Agricultura en Esperanza, el Certamen Argentino de Doma y Folclore de San Justo o la Fiesta de los Ravioles en Ramona entre otros eventos.

Y en este marco, la lluvia no se terminó de decidir. Al menos en Rafaela después de las 17 hs. del sábado comenzó una suave llovizna que con el correr de los minutos aceleró hasta molestar y obligar a abrir los paraguas o abrigarse con camperas, más allá que en el escenario la música seguía sonando. El empedrado se mojó pero en realidad ese mínima precipitación no movió la aguja del pluviómetro, aunque sí ayudó a bajar la temperatura que había sido de 24,5°C.



LLUVIAS Y AGRO

Por otro lado, el adelanto de las lluvias de primavera sobre diversas regiones de la Argentina permitiría una temprana recarga de agua en el suelo en zonas como el oeste y noroeste de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, sur y norte de Santa Fe, el litoral mesopotámico y norte del país, según especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Luego de varios inicios de primavera con escasez de precipitaciones, las perspectivas indicarían que durante los primeros días de septiembre se presentarían condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de lluvias y tormentas en amplias zonas productivas del centro y el litoral del país, indicó el INTA en su informe sobre recursos naturales.

“Esta situación es muy beneficiosa porque permite una temprana recarga del agua el suelo para los lotes destinados a cultivos de gruesa y para las necesidades de trigos macollados”, destacó Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA.

Para Mercuri, estas lluvias “ayudarían a recomponer el agua en zonas que aún no salieron de la situación deficitaria, luego de los casi cuatro años de sequía, como el oeste y noroeste de Buenos Aires, amplias áreas de Córdoba, La Pampa, sur y norte de Santa Fe, el litoral mesopotámico y provincias del norte del país”.

Por otra parte, Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua, indicó: “Estamos iniciando la campaña 2023-24 con lotes en condiciones límites de agua disponible; en este contexto la expectativa de lluvias a corto plazo se vuelve de importancia por parte de los productores del área agrícola centro, pero también norte del país”.

“Dejamos atrás al fenómeno climático La Niña, para comenzar a transitar El Niño, en un momento en el que éste fenómeno tiende a comenzar a influir en las lluvias que pueden renovar las reservas de agua, tanto en la capa superficial como en profundidad, y resulta un aporte para los cultivos ya implantados”, explicó Gattinoni.

Según la actualización de los modelos internacionales, a partir de este trimestre, las perspectivas de precipitaciones entre normales a superiores tienden a aumentar a partir de este trimestre en particular sobre las áreas agrícolas del centro y este del país.