Misión cumplida para Librería El Saber

Un negocio histórico, icónico y emblemático de la ciudad cerró sus puertas de manera definitiva luego de 64 años. Se trata de Librería El Saber, quién se despidió de los rafaelinos el último día de agosto, el pasado jueves 31.

"Misión cumplida, muchísimas gracias", refleja una impresión pegada en una de sus puertas del reconocido lugar de calle Sarmiento al 144, junto a otros dos carteles, uno en venta y otro en alquiler, que ya estaban colocados desde hacía varios días. Después de tantos años, otro local tradicional de Rafaela ya no estará más con nosotros.

¿Cuántas veces hemos visitado el comercio para comprar un libro o recibir alguna sugerencia sobre clásicos o autores, sobre todo en épocas de estudiantes?

Siempre es una triste noticia cada vez que una biblioteca, o una librería cierra sus puertas, o un libro se pierde en el olvido. Por son lugares en donde los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre. Porque en definitiva, son los lugares en el que se reúne el saber, la cultura, la información, el entretenimiento, y el sitio en el que uno se alimenta, donde la mente y el pecho crecen fornidos, sanos, preparados. Los libros forman parte de nuestra educación sentimental.

Vicente Dómina, su propietario, siempre trató de cumplir con nuestras peticiones. Y junto con su hija Sonia fueron muy buenos anfitriones, con la mejor amabilidad y predisposición.

Librería El Saber fue fundada el 1º de diciembre de 1959, y Vicente decidió despidió de sus clientes a través de las redes sociales con un mensaje emotivo. “Como los seres humanos, los entes sociales nacen, crecen, se desarrollan y fenecen”, inició en el comunicado. “La librería 'El Saber' siguió ese curso natural, y luego de más de 60 años cierra sus puertas. Esas puertas que un día de diciembre de 1959 abrió, para que el público lector incorporara a sus alforjas esa noble herramienta de conocimiento que es el libro. Y para que todo aquel de alforjas flacas pudiera leer gratuitamente”.

Concluyendo, las últimas palabras: “Las emociones son indescifrables y sólo me limitaré a agradecer al lector que compra, al lector que lee sin comprar, al amigo que viene a dialogar cargando su mochila filosófica. Todos hermanos del vivir diario, de esa ruta de dos estaciones: nacer y morir. A todos GRACIAS”.

Inmediatamente, los clientes también expresaron sus sentimientos con respecto a esta decisión con muchos mensajes en redes sociales. Como por ejemplo Raúl, quién expresó que "he crecido yendo ansioso a esa librearía para preguntar si había llegado el libro encargado. Gracias a la familia Dómina1". Candelaria, otra de las vecinas, manifestó que "entrar y escuchar el crujir del piso de madera y oler la tinta y el papel en el aire cada vez que entraba me transportaba a mi niñez. Gracias Infinitas!

María Belén también se manifestó y dijo que "quedará guardada en mi memoria con hermosos recuerdos de cada etapa de mi vida. Gracias por estos años!" En tanto, Joselina, con palabras muy dulces y melancólicas, expuso que "desde mi abuelo a mi papá, luego yo y ahora mis hijos siempre hemos sido clientes de El Saber, un lugar lleno de calidez y amor. Se los va a extrañar mucho. Gracias por ser el mejor vicio que pude tener".

Hay cientos de historias similares protagonizadas también por libreros, por bibliotecarios, por maestros. Porque no siempre se encuentran los libros en casa. Y si nos cargamos las librerías, ¿quién nos va a descubrir el maravilloso y necesario mundo de la lectura?