Jorge Barrio, pole con récord histórico en Turismo Nacional

Jorge Barrio (Toyota Corolla) se quedó con el récord de promedio histórico del Turismo Nacional Clase 3 al obtener ayer su primera pole en la divisional, que cumple este fin de semana su novena fecha de la temporada, al completar los 5.651 metros de cuerda del trazado número 12 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, a un promedio de 198,621 Km/h.

A continuación se ubicaron los Ford Focus de José Manuel Urcera, Facundo Chapur y Gastón Iansa, en tanto que fueron quinto y sexto Lucas Vicino y Julián Santero (ambos con Toyota Corolla).

Clase 3 (clasificación): 1° Jorge Barrio (Toyota Corolla), en 1m42s424; 2° José Manuel Urcera (Ford Focus) a 373 milésimas; 3° Facundo Chapur (Ford Focus) a 433; 4° Gastón Iansa (Ford Focus) a 444; 5° Lucas Vicino (Toyota Corolla) a 460; 6° Julián Santero (Toyota Corolla) a 465; 7° Matías Cohen (Ford Focus) a 597; 8° Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) a 640; 9° Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) a 688 y 10° Ever Franetovich (Ford Focus) a 719.



EN LA CLASE 2

También hubo actividad durante la jornada sabatina para la Clase 2, al realizarse la segunda tanda de clasificación -revalidó su pole provisoria Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y las tres series, que arrojaron las siguientes posiciones:

Clase 2 (primera serie): 1° Renzo Blotta (Toyota Etios), en 13m11s648; 2° Thiago Martínez (Fiesta Kinetic) a 880 milésimas; 3° Diego Casais (Peugeot 208) a 6s963; 4° Lucas Yerobi (Fiat Argo) a 8s739; 5° Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) a 8s739... 7° Agustín Bonomo (Citroën DS3) a 12s657... no clasificó Cristian Vaira (Toyota Etios).

Clase 2 (segunda serie): 1° Alejo Cravero (Peugeot 208), en 12m51s464; 2° Julián Lepphaille (Peugeot 208) a 1s688; 3° José Larrate (Toyota Etios) a 2s413; 4° Marcos Fernández (Nissan March) a 4s078; 5° Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) a 4s709... no clasificó Juan Ignacio Canela (VW Trend).

Clase 2 (tercera serie): 1° Pablo Ortega (VW Trend), en 10m48s109; 2° Alejandro Torrisi (Nissan March) a 817 milésimas; 3° Juan Manuel Damiani (Toyota Etios) a 1s133; 4° Santiago Robledo (Toyota Etios) a 2s280 y 5° Lucas Barbalarga (VW Trend) a 3s512.

Cronograma para hoy: a las 09:45, 10:10 y 10:35 series Clase 3 (6 vueltas); a las 12:20 final Clase 2 (14 vueltas o 35 minutos) y a las 13:35 final Clase 3 (16 vueltas o 40 minutos).