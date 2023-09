Las manos de González le dieron a Ben Hur el pasaje a cuartos de final

(Por Darío Gutiérrez). Ben Hur y 9 de Julio volvieron a verse las caras en un duelo con buen marco, intenso aunque con poco fútbol bien jugado, y esta vez el premio fue para el Lobo. A diferencia del año pasado cuando había festejado el León en el Soltermam, esta vez en el Zenklusen la alegría fue benhurense, para llevarse la clasificación a los cuartos de final de la Copa Santa Fe y un cheque de 700.000 pesos.

El 1 a 1 en el tiempo reglamentario fue con gusto a poco para el dueño de casa, que sin ser muy superior había hecho una diferencia inobjetable, aunque mínima, y donde pagó caro uno de los pocos errores defensivos de la tarde.

En el análisis previo al encuentro, partiendo de la base que 9 de Julio ponía lo mejor que tenía, es decir el equipo titular del Federal A (en relación al último partido el único cambio fue Aguilar -que estaba suspendido en esa oportunidad- por Salcedo), el equipo de Maximiliano Barbero tenía un cierto favoritismo por esa circunstancia. Después, en la cancha son 11 contra 11 y quedó claro que por el contrario, el Lobo fue un poco mejor con un equipo que está en preparación para el Regional Amateur.

El partido se abrió bastante temprano, a los 11 minutos. No había pasado prácticamente nada, cuando un buen pelotazo de Diego López a las espaldas de Bogado lo buscó a Larrasábal, que hizo la diagonal y llegó a meterse en el área tocando la pelota antes que Grinovero. El arquero se llevó puesto al delantero y Córdoba no dudó en sancionar el claro penal. Luego, "Tuni" López hizo el resto con una ejecución precisa y baja contra el palo izquierdo del guardavalla juliense.

Si el "9" ya tenía cierta obligación por lo que mencionamos con anterioridad, mucho más con el resultado adverso. Pero sin embargo durante casi toda la tarde mostró una notoria falta de claridad y muchas imprecisiones, en el contexto de un campo de juego bastante resbaladizo.

Tanto Bravo como Ibáñez fueron bien contralados por los centrales Cura y Moreyra, mientras que a los costados Acuña y Carrizo tampoco dieron ventajas en la última línea local.

Las otras dos aproximaciones del primer tiempo fueron locales, con un tiro libre de López que rechazó con lo justo en el primer palo Grinovero, y luego con una acción combinada donde Rojo exageró un mínimo contacto en el área, buscando el penal, cuando tenía todo para quedar perfilado mano a mano con el arquero.

En el complemento el trámite profundizó la intención, pero solo eso, de 9 de Julio de buscar el partido. Antes del cuarto de hora Barbero ya mandó a cancha a Salcedo y Nuñez, por Larrea y López, buscando mayor juego y explosión en ataque. Fue justamente Nuñez el que tuvo la única oportunidad clara de gol de la visita, recibiendo un buen pase de Ibáñez en el sector izquierdo del ataque al ganarle la espalda a Kevin Acuña, pero cuando llegó hasta González su remate de zurda fue a la parte exterior del arco.

Ben Hur ya se había plantado 5-4-1 con el ingresado Weisheim como punta definido, cuando Vera fue anticipado justamente por este jugador y como ya tenía amarilla, su infracción le significó la expulsión. Era de imaginar que se incrementarían de esta manera las dificultades del elenco juliense para llegar hasta González.

Pero si hubo un déficit marcado de Ben Hur en el encuentro, fue su falta de claridad y de inteligencia para aprovechar los espacios y las contras que se le generaron, más allá de los cambios. Por eso la ventaja mínima no le aseguraba nada, pese a tener el partido controlado.

A los 47' hubo una duda para un rechazo en el costado izquierdo, la pelota fue al córner. En el primero no pasó nada, pero en el segundo la buena pegada de Salcedo sorprendió al arquero local, rechazó exigido y la pelota le dio a Clemenz que de manera involuntaria puso el empate.

Casi no hubo tiempo para más, que llegaron los penales. Y allí tuvieron su revancha tanto el arquero como el volante. Gonzalo González atajó los disparos de Salcedo y Nuñez, mientras que Clemenz convirtió el cuarto remate, que fue el definitorio. Pasó Ben Hur y ahora espera por Libertad de Sunchales o Unión de Santa Fe, que juegan el viernes en el Plácido Tita.



BEN HUR 1 (3) - 9 DE JULIO 1 (1)

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe).

Ben Hur: Gonzalo González; Kevin Acuña, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Matías Clemenz, Ignacio Schnell Grane, Matías Rojo (71' Juan Bessone) y Sebastián Jiménez (68' Cristian Barco); Diego López (71' Leandro Sola); Lautaro Larrasábal (56' Maximiliano Weisheim). Sup: Joaquín Aylagas, Matías Martinez y Octavio Retamoso. DT: Rolando Carlen.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (57' Alex Salcedo), Maximiliano Aguilar, Agustín López (57' Fernando Nuñez) y Brian Peralta (81' Leonardo Monrroy); Román Bravo (81' Agustín Burdese) y Maximiliano Ibáñez (75' Wilson Ruiz Diaz). Sup: Manuel Testore, Tiago Peñalba. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 11' gol de Diego López (BH).

Segundo tiempo: a los 48' gol de Clemenz e/c (9).

Incidencias: exp. Vera (9).

Definición por penales: para Ben Hur convirtieron Barco, Cura y Clemenz. El remate de Schnell Grane fue rechazado por Grinovero.

Para 9 de Julio convirtió Burdese. Los disparos de Salcedo y Nuñez fueron atajados por González, y Centurión desvió el suyo.