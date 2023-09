Unión de Sunchales en Lincoln

En uno de los partidos de la 28° fecha del Federal A, primera de la última rueda, Unión de Sunchales visitará este domingo a El Linqueño de Lincoln. El encuentro comenzará en la ciudad bonaerense a las 15.30 con el arbitraje de Luis Martinez (San Rafael). Los dos partidos ocupan el quinto puesto con 30 puntos y necesitan sumar para mantener aspiraciones de clasificar y no comprometerse con el fondo.

Por este grupo, ayer se dieron estos resultados: Independiente de Chivilcoy 0 - Gimnasia de Concepción del Uruguay 0 y Sp. Las Parejas 1 (Jonathan Font) - Douglas Haig 2 (Nicolás Johansen -2-). Hoy también jugarán DEPRO vs. Sp. Belgrano, a las 16.



LOS PARTIDOS DE LA ZONA 4

9 de Julio queda libre este fin de semana, pero estará atento a los resultados de sus rivales. Esta es la programación: a las 15.30 Gimnasia y Tiro vs. Crucero del Norte (Maximiliano Macheroni); a las 16 Sarmiento de Resistencia vs. Boca Unidos (Gustavo Benites); a las 16.30 San Martín de Formosa vs. Juventud Antoniana (Fernando Rekers); a las 17 Central Norte vs. Sol de América (Alvaro Carranza).