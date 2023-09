Alrededor de diez mil personas disfrutaron de la primera jornada de "La Tamberita"

Ayer por la tarde, el corazón de la ciudad se vio como hacia mucho no se veía: cerca de diez mil personas disfrutaron de espectáculos de gran nivel gracias a la 18va edición de la Fiesta Provincial de “La Tamberita” y del 10° aniversario de Plaza Feria. Ambos eventos, de los más destacados del año, reunieron a una gran cantidad de público en cuestión de horas. Desde las 14:00, la comunidad rafaelina se acercó a la Plaza 25 de Mayo para recorrer los stands de esta tradicional feria que sorprende con el trabajo de los artesanos y emprendedores. El programa cultural cumple su décimo aniversario brindando un espacio de exposición y venta de productos artesanales en la ciudad. Además, busca mejorar las posibilidades laborales y artísticas de realizadores locales, y enriquecer la oferta cultural y de esparcimiento de la ciudad.

Así, mes a mes, entre cincuenta y cinco y sesenta propuestas se dan cita en la Plaza 25 de Mayo ofreciendo un paseo de compras y recreación para toda la familia.

Este fin de semana es para celebrar el compromiso con el cual realizan su trabajo que suele demandar horas de trabajo y esfuerzo. A modo de festejo de cumpleaños, todos los emprendedores se sacaron una foto junto a una torta que tenía el número 10 en grande.

“Plaza Feria cumple diez años, la verdad que le han dado un prestigio a la ciudad, un grupo impresionante de artesanos que trabajan en forma conjunta, la gente ya ha hecho parte de la Plaza Feria, parte de su paseo", destacó el intendente Luis Castellano.

Cabe destacar que la disposición de los stands, en esta ocasión, fue alrededor de la Plaza 25 de Mayo, ocupando aún más lugar que en otras ediciones. También estuvo presente la Feria desde el Origen que busca que los emprendedores locales verdes ofrezcan productos orgánicos y/o sustentables, en espacios de encuentro con la comunidad.



GRAN DESPLIEGUE

En el centro, frente a la Plaza, también se dispuso una carpa del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe para dar a conocer "Productos de mi tierra". La Tamberita es una gran oportunidad para que las Pymes Lácteas y Agroalimentarias de la marca provincial Producto de Mi Tierra puedan mostrar el potencial del territorio. En esta ocasión la cultura y los saberes de los productores celebran los frutos de la región. Allí se pudieron degustar y adquirir comidas regionales, como quesos, salames, miel, dulce de leche y mermelada casera, cerveza artesanal, entre otros productos.

Asimismo, hubo food trucks y puestos de comida a cargo de algunas de las colectividades de Rafaela y otras entidades. También estuvo presente la Escuela 1003 con dos bares para su beneficio.

Otro gran despliegue fue el escenario colocado frente al municipio, diferente a otras ocasiones, que se colocaba frente a los canteros de Bv. Santa Fe. De este modo, de manera más cómoda, la gente se pudo acercar a ver los show que ofrecía esta fiesta. Con grandes invitados, desde un comienzo se sintió la buena energía de todos los presentes.



EL SHOW DE TOPA: UNO DE LOS MÁS ESPERADOS POR LOS NIÑOS

El primer artista que abrió esta fiesta fue Diego Topa. Alrededor de las 15:30 se subió al escenario ovacionado por el público, que se amontonó para llegar a ver bien. Se puede decir que este fue el momento más álgido de la jornada, ya que sorprendió la cantidad de gente presente, particularmente familias enteras rodeadas de niños. Los más chicos se ubicaban donde podían; algunos en los hombros de sus papás, otros en los pilares de los comercios aledaños y también en el techo de la parada del colectivo.

Desde el comienzo, el artista se mostró emocionado ante tanto público, tantos aplausos y acompañamiento. Los más chicos cantaron sus canciones de principio a fin, aplaudieron y participaron cada vez que él los convocó. Como bien se sabe, los shows infantiles se caracterizan por ser dinámicos y didácticos. Acompañado por bailarines en escena, Diego Topa hizo bailar a los chicos y a los grandes, con temas que todos conocían. Agradeció al clima que dio tregua finalmente para que quienes quisieran pudieran acercarse a ver el show, sin restricciones.

Con colores llamativos y peluches, el show se llevó a cabo a lo grande. Topa respondió al pedido de una más y cantó una de sus canciones más conocidas: "Sé como tú quieras ser". Papelitos de colores volaron por los aires y así, Topa se despidió de Rafaela dejando un grato recuerdo en todos los que pudieron ser parte.



UNA GRILLA LLENA DE GRANDES ARTISTAS:

QUÉ SE PUEDE ESPERAR PARA LA JORNADA DE HOY

Pese a que al clima con el pasar de las horas fue desmejorando, con algunas lloviznas y garúa, el público se quedó firme viendo a los artistas que se presentaron. Luego de Topa, llegaron Las Dos María, María Alejandra y María Elisabet Pistoni, cantantes de reconocida trayectoria que hicieron vibrar al público. La media tarde estuvo a cargo de Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero, y el grupo de baile Amuyen; para dar paso luego a los espectáculos de Patricia Ratti y Julián Ratti respectivamente. Luego de su actuación, el reconocido artista y fundador de la Fiesta Provincial de La Tamberita, Julián Ratti, recibió un reconocimiento por parte de la Municipalidad de Rafaela por su significativo aporte a la cultura de Rafaela y el Oeste de la Provincia de Santa Fe.

Iniciada la noche, mientras el DJ Mati Fábrica continuaba con la musicalización de toda la jornada, Rodrigo González brindó su show musical, para dar paso luego al concierto de Efraín Colombo. Los últimos dos shows de la noche estuvieron a cargo de Lee Lovato y Los Ranser.

Para hoy se espera la Delegación Oficial de Santa Fe + Palmae, Orlando Vera Cruz, Monchito Merlo, Parejenses, Patricia Gómez, Sentimiento Campero, Celina Astudillo, DJ Mati Fábrica, Cuerpo de Baile "La Salamanca" y Ballet Arte Nativo.

En caso de mal clima, los espectáculos artísticos se llevarán a cabo en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano (con entrada libre y gratuita e ingreso por orden de llegada), en tanto la Feria se reprogramará.

Cabe destacar que el regreso de la Fiesta Provincial de la Tamberita se da tras 11 años de espera luego de la 17ma edición.

Al respecto, el intendente comentó: “Arrancamos con Topa, se pobló de niños, niñas y de familias; la Plaza 25 de Mayo está llena y se disfruta de la ciudad. “La Tamberita” que vuelve después de varios años, que se proyecta muy fuerte hoy hacia el futuro también y que seguramente Julián Ratti, Efraín Colombo, toda la familia armaron algo impresionante que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestro campo, con nuestro tambo. Yo creo que vamos a tener, si el tiempo nos acompaña, dos jornadas maravillosas para que la gente lo pueda disfrutar”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, agregó: “El intendente nos marcó el camino de posicionar a Rafaela como una ciudad de eventos y estamos en esa senda. Hay mucha gente de acá pero también de la región que viene porque son espectáculos de mucha jerarquía con acceso libre y gratuito que es lo importante para que todos puedan disfrutarlo”.



CONTINÚAN LOS CORTES DE TRÁNSITO

Hasta la finalización del evento, el tránsito de vehículos será interrumpido y desviado en Lavalle y San Martín (los vehículos no podrán circular por calle San Martín); San Martín y Lavalle (los vehículos no podrán circular por San Martín); Bv. Santa Fe y 9 de Julio (los vehículos no podrán circular hacia Lavalle, ni por la parte interna de la Plaza); Bv. Roca y parte interna Plaza 25 de Mayo (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza); y Belgrano y Bv. Hipólito Yrigoyen (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza).