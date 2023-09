Sportivo recibe a Tacural

Será un domingo con tres partidos por la continuidad de la 11ª fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Como viene siendo moneda corriente, sobre todo esta temporada, habrá horarios para todos los gustos en cuanto a los partidos debido a la disposición policial por los operativos de seguridad.

La jornada arrancará a las 12.30 (11 en Reserva) en barrio Los Nogales donde Ferro tratará de seguir en la pelea por los primeros puestos cuando reciba a Atlético. Los Bichitos Colorados están a 4 puntos del puntero Sportivo y se ilusionan, aunque la Crema viene de dar el golpe en la fecha pasada sacándole el invicto al Negro.

Justamente el puntero se presentará una hora después en Barranquitas recibiendo al Deportivo Tacural, sabiendo que debe recuperarse para que no se le sigan acercando tanto Ben Hur como Ferro. El otro partido de la jornada será en Josefina, en el horario habitual de las 15.30, ante Atlético María Juana.

Este es el detalle de la programación: A las 11.00 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera– Ferro vs. Atlético de Rafaela (Darío Suárez).

A las 12.00 Reserva y 13.30 Primera– Sportivo Norte vs. Deportivo Tacural (Mauro Cardozo).

A las 14.00 Reserva y 15.30 Primera– Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana (Fabio Rodriguez).

Recordemos que el lunes se medirán Peñarol vs. Argentino de Humberto, mientras que el martes lo harán Unión vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. Libertad.



PRIMERA B

Tendrá continuidad domingo estela novena fecha del torneo Clausura, torneo que ingresa en terreno de definiciones.

Zona Sur: A las 13.00 hs Reserva y 14.30 hs. Primera, Juventud Unida de Villa San José vs. Zenón Pereyra (Ayrton Isasa); las 14.00 Reserva y 15.30 Primera– Defensores de Frontera vs. La Hidráulica (Rodrigo Pérez); Talleres de María Juana vs. Bochófilo Bochazo (Ariel Gorlino); San Martín de Angélica vs. La Trucha FC (Angelo Trucco). Libre: Atlético Esmeralda. Ya jugaron: Sp. Santa Clara 1 - Libertad de Estación Clucellas 1.

Zona Norte: a las 11.00 Reserva y 12.30 Primera Independiente de Ataliva vs. Independiente San Cristóbal (Raúl Cejas); a las 12.00 Reserva y 13.30 Primera; Deportivo Bella Italia vs. Tiro Federal de Moisés Ville (Guillermo Tartaglia); Sportivo Aureliense vs. Atlético Juventud (Sebastián Garetto). A las 13.00 Reserva y 14.30 Primera Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana (Claudio González). Ya jugaron: Sp. Roca 0 -Moreno de Lehmann 0. Libre: San Isidro de Egusquiza.



ACTIVIDAD EN FEMENINO

Se jugará la primera fecha del Clausura En cancha de la Escuelita de 9 de Julio esta es la programación: Sub 12: Sunchales Cicles Club vs. Atlético de Rafaela; Libertad de Sunchales vs. Argentino de Humberto y 9 de Julio vs. Ben Hur.

Sub 16: Atlético de Rafaela vs. Argentino de Humberto y Deportivo Susana vs. Libertad.