Atlético quiere alargar su buen momento

Atravesando el mejor momento de la temporada, Atlético de Rafaela recibirá este domingo al Deportivo Madryn en uno de los partidos correspondientes a la 28ª fecha de la Primera Nacional, en su zona B. El encuentro se disputará en el Nuevo Monumental a partir de las 18:30 con el arbitraje de Lucas Novelli.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán acumula seis partidos sin caídas (4 triunfos y 2 empates), racha positiva que le ha permitido escalar entre los mejores de la tabla de posiciones. La Crema no solamente está dentro de los puestos de Reducido, reservados hasta el octavo puesto, sino que en caso de mantener el cuarto puesto le permitiría ser local en el primer cruce por el segundo ascenso.

La Crema vuelve a barrio Alberdi luego de aquel empate con Brown de Adrogué, pero entonado por la sumatoria de visitante de cuatro puntos sobre seis, primero con la igualdad en Caseros con Estudiantes y la semana pasada con el agónico triunfo frente a Aldosivi en Mar del Plata con el gol de Federico Torres. Enfrente tendrá un rival que marcha décimo con 35 unidades -a 10 de Atlético-, luchando por ingresar al Reducido donde el octavo por el momento es de Ferro con 37. En la primera rueda el equipo rafaelino se impuso en la Patagonia por 1 a 0 con gol de Mauro Osores, hoy suplente tras haberse inclinado Medrán en esta segunda rueda por Agustín Bravo como titular en esa posición defensiva.



MISMO EQUIPO

Después de una semana con un lógico buen semblante por este momento favorable, Medrán dispuso el mismo once titular que viene de ganar frente a Aldosivi, con lo cual se repite por tercer encuentro consecutivo la formación. Recordemos que ya en el anterior cotejo tuvo minutos Nicolás Delgadillo, que es uno de los jugadores importantes recuperados luego de su lesión.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Lucas Novelli. Asistente 1: Matías Coria. Asistente 2: Joaquín Badano. Cuarto árbitro: Cristian Rubiano.

Horario: 18:30.

Atlético Rafaela: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Matías Fissore y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Claudio Bieler. Sup: Mayco Bergia, Matías Olguín, Mauro Osores, Federico Torres, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Matías Valdivia, Gino Albertengo y Nazareno Funez. DT: Ezequiel Medrán.

Deportivo Madryn: Nicolás Temperini; Facundo Ardiles,Jorge Zules Caicedo, Jorge Godoy Milessi, Hernán Zuliani; Matías Villarreal, Federico Recalde, Diego Crego, Lucas Necul; Leonardo Marinucci y Nicolás Ferreyra. DT: Andrés Yllana.