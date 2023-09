Crece el interés de argentinos en el mercado inmobiliario de Uruguay

El interés de inversores argentinos por comprar propiedades en Uruguay se disparó un 300% después de las elecciones primarias, según un relevamiento de las inmobiliarias del país limítrofe. Las principales consultas son por departamentos en Montevideo, desplazando a Punta del Este y los balnearios cercanos, que por muchos años fueron el lugar preferido para los argentinos.

El interés más creciente se centra en la compra en pozo de departamentos con fines de renta o de capitalización, con la ventaja de la nueva Ley de Vivienda Promovida, que generó que el mercado inmobiliario de Montevideo tenga un repunte.

Esa norma permite que las nuevas viviendas generen, en promedio, una renta por alquiler de entre el 6 y el 7% en dólares, que duplica a la que se obtiene en la Ciudad de Buenos Aires, y son muy buscados como inversión, según las principales inmobiliarias.

El CEO de Moebius Consultora Inmobiliaria, Gonzalo Martínez, dijo que "en los últimos meses veníamos recibiendo muchos llamados interesados en inversiones y después de la victoria de (Javier) Milei tuvimos 300% más de consultas".

"Tenemos muchos llamados de argentinos que, en general, buscan información sobre el mercado de bienes raíces en Uruguay, donde muchos ya cuentan con departamentos en Montevideo y buscan diversificarse", detalló.

El creador del proyecto inmobiliario "+Colonia", Eduardo Bastitta, indicó que Uruguay "se convirtió en una de las mejores opciones de inversión en real estate en la región, con un factor clave que es la cercanía con la Argentina".

Por su parte, el titular de la inmobiliaria Kopel-Sánchez, Fabián Kopel, afirmó que "hoy tenemos muchas consultas y la sensación es que después de las elecciones, gane quien gane, vamos a tener una ola de inversiones porque hay una intención muy grande de invertir en Uruguay".

La Ley de Viviendas Promovida, creada en 2011, impulsa la inversión privada en viviendas de interés social mediante la asignación de exoneraciones tributarias, que tornan más accesibles los valores para la compra de unidades.

Los precios de los departamentos construidos bajo esa ley arrancan en US$ 120.000 y se paga, en promedio, US$ 170.000 por un dos ambientes en la zona centro de Montevideo.

Si bien son más altos que en Buenos Aires, donde un monoambiente en promedio cuesta US$ 90.000, la renta duplica a la que se puede obtener en territorio porteño, del 5%.