Eramos pocos y llegaron los "Swifties"

Nos encaminamos a las elecciones nacionales del 22 de octubre con graves problemas inflacionarios. De no tener definiciones ese domingo habrá segunda vuelta el 19 de noviembre. Pero previo a esa eventual elección tendremos un evento que generó inconvenientes económicos, que se vienen analizando ya, en otras latitudes. Nos referimos a la visita de Taylor Swift a nuestro país.

La inflación es un fenómeno económico constante y recurrente en Argentina, que tiene su origen en la emisión descontrolada para cubrir un déficit público crónico, pero ¿qué ocurre cuando la popularidad de una superestrella de la música como Taylor Swift entra en juego? Ya hay pruebas que la visita de los “Swifties” en otros países ha contribuido al aumento de la inflación local y ocurrirá justo un fin de semana antes que el probable balotaje, por lo que podría terminar influyendo en el resultado electoral.

Taylor Swift, una de las artistas pop más icónicas de la actualidad, es conocida por llenar estadios y arenas en cada parada de sus giras. Este constante flujo de seguidores leales ha dado lugar a un interesante fenómeno económico en las ciudades que visita, que está intrínsecamente ligado a la inflación.

Desde la perspectiva de esta columna económica, la relación entre Taylor Swift y la inflación se basa en la ley fundamental de la oferta y la demanda. Cuando Taylor anuncia una gira o un concierto en una ciudad en particular, la demanda de boletos se dispara. Los fanáticos ansían verla en vivo, creando una demanda extraordinaria por un recurso limitado: los asientos en su concierto y las plazas en hoteles y restaurantes. Este aumento repentino en la demanda tiene un efecto directo en los precios de los boletos (algo similar está sucediendo con Messi en la MLS, como este domingo cuando se presente en Los Ángeles, donde las entradas se vendía a 800 dólares cuando normalmente cuestan menos de 150). Los revendedores y vendedores autorizados ajustan sus precios para aprovechar la creciente demanda, lo que puede resultar en que las entradas, se vendan a precios mucho más elevados que su valor original. Aquí es donde la inflación local entra en escena.

El aumento de los precios de los boletos no es el único impacto económico de los conciertos de Taylor Swift. También se observa un efecto en los precios locales. La mayor demanda de alojamiento, transporte y restaurantes en las fechas de los conciertos puede llevar a un aumento de los precios en estos sectores. Algo similar a lo que ocurre en eventos que tenemos en la ciudad de Rafaela, como las carreras de TC para citar uno. Los hoteles, por ejemplo, suelen incrementar sus tarifas durante eventos de alto perfil para aprovechar la creciente demanda de habitaciones. Este aumento en los precios locales no solo afecta a los visitantes, sino también a los residentes locales. El costo de vida en la ciudad puede aumentar temporalmente debido a la mayor inflación causada por la afluencia de personas que asisten al concierto. Pero debemos señalar la palabra temporal en la oración anterior, ya que técnicamente no es inflación, sino un desequilibrio de mercado, el cual, una vez desaparecido este, debe volver al equilibrio previo, esto sería la baja de precios, luego de corregido el desequilibrio, es decir, cuando los fanáticos Swifties, se retiren.

Sin embargo y dado el particular momento en que se produce la visita de la controvertida estrella pop, puede afectar el desarrollo del evento electoral. Nuestro país se encuentra tan devaluado que, increíblemente, resulta más conveniente, desde el punto de vista financiero, viajar desde Nueva York a Buenos Aires, con pasaje de ida y vuelta, un día de estadía y la abonar la entrada, que comprar la misma para ver el show directamente en la ciudad de origen.

A pesar de los desafíos económicos que pueden surgir debido a la suba de precios temporal, la presencia de Taylor Swift y otros artistas de renombre también puede generar beneficios económicos para la ciudad anfitriona, en este caso Buenos Aires, pero también cada vez que Rafaela es una ciudad de eventos, carreras de TC, maratones, festival de teatro, etc.. Los eventos atraen a visitantes de otras ciudades e impulsan el turismo local. Los restaurantes, bares y tiendas cercanos al lugar del evento a menudo experimentan un aumento en sus ventas debido a la afluencia de fanáticos.

El impacto de Taylor Swift en la suba de precios locales es un fenómeno económico digno de estudio y reflexión. Mientras que la inflación es un fenómeno económico continuo, la relación entre la fama de una superestrella y los precios locales es un ejemplo único de cómo la cultura pop puede influir en la economía local.

En última instancia, el equilibrio entre beneficios y desafíos, en términos de inflación y precios locales, es un recordatorio de la compleja interconexión entre la cultura y la economía en un mundo en constante evolución. En cierta medida sucedió algo similar el año pasado con los diez recitales de Coldplay en el estadio de River, con remises, taxis y playas de estacionamiento más caros.

El fenómeno económico de Taylor Swift seguirá siendo un tema interesante y en constante cambio mientras la industria del entretenimiento y las dinámicas económicas locales evolucionan con el tiempo, a la vez que lograr el crecimiento sostenido de nuestra Patria y su repercusión en nuestra ciudad, debe ser tarea de análisis y ejecución por todos.



