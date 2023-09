Francisco reclamó diálogo para el fin de las guerras

Ulán Bator. - El papa Francisco pidió el fin de las guerras a nivel mundial y un compromiso "urgente" por el ambiente, al tiempo que advirtió por la "amenaza seria" de la corrupción en el primer día de actividades de la visita que inició este viernes en Mongolia, en la que instó al clero del país que sea solidario "con todos los pobres y necesitados".

"Quiera el cielo que, sobre la tierra, devastada por tantos conflictos, se recreen también hoy, en el respeto de las leyes internacionales, las condiciones de aquello que en un tiempo fue la pax mongola, es decir, la ausencia de conflictos", planteó este sábado el pontífice al hablar ante las autoridades políticas y sociales de Mongolia en el Palacio de Gobierno del país ubicado en el corazón de Asia, entre China y Rusia.

"Así como dice su proverbio: las nubes pasan, el cielo permanece, que así pasen las nubes oscuras de la guerra", deseó al hablar ante unos 700 invitados y luego de reunirse media hora con el presidente Ukhnaagiin Khürelsükh.

En su discurso, Francisco alentó además "que se disipen por la firme voluntad de una fraternidad universal en la que las tensiones se resuelvan sobre la base del encuentro y del diálogo, y que a todos se les garanticen los derechos fundamentales". "Aquí, en su país, rico de historia y de cielo, imploremos este don de lo alto y pongámonos manos a la obra para construir juntos un futuro de paz", convocó.

Desde la capital Ulán Bator, considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo en un país que tiene una larga tradición minera, el Papa se enfocó también en pedir un compromiso "urgente" a nivel mundial por el ambiente. "Lo que para nosotros cristianos es la creación, es decir, el fruto de un benévolo designio de Dios, ustedes nos ayudan a reconocer y a promover con delicadeza y atención, contrastando los efectos de la devastación humana con una cultura del cuidado y de la previsión, que se refleja en políticas de ecología responsable", sostuvo en esa dirección.



MENSAJE A CHINA

El Papa Francisco dijo este sábado desde Mongolia, en unas palabras que parecían dirigidas más a China, país vecino, que los gobiernos no tienen nada que temer ante la Iglesia católica, porque no tiene una agenda política.

Francisco, de 86 años, hizo sus comentarios en Mongolia, donde sólo hay 1.450 católicos y donde la pequeña comunidad mantiene buenas relaciones con un gobierno que ha expresado su aprecio por sus actividades sociales, sanitarias y caritativas.

En su primer día oficial en Mongolia, el gobierno agasajó al Papa con actos tradicionales, como un desfile en el que participaron hombres a caballo vestidos como antiguos guerreros mongoles. En un discurso dirigido a obispos, sacerdotes, misioneros y agentes de pastoral, dijo que Jesús no dio ningún mandato político a sus apóstoles, sino que les dijo que aliviaran los sufrimientos de una "humanidad herida" a través de la fe.

"Por esta razón, los gobiernos y las instituciones seculares no tienen nada que temer de la labor evangelizadora de la Iglesia, ya que no tiene una agenda política que promover, sino que está sostenida por el poder silencioso de la gracia de Dios y un mensaje de misericordia y verdad, que está destinado a promover el bien de todos", afirmó.

Pekín ha seguido una política de "sinización" de la religión, tratando de erradicar las influencias extranjeras e imponer la obediencia al Partido Comunista. Un acuerdo histórico de 2018 entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos ha sido tenue en el mejor de los casos, con el Vaticano quejándose de que Pekín lo ha violado varias veces.

Francisco habló en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, una pequeña iglesia construida en forma de ger -una casa nómada tradicional redonda, parecida a una tienda de campaña- que venera una estatua de la Virgen María encontrada en la basura hace 10 años.

Entre el público se encontraba el máximo clérigo católico de Hong Kong, el arzobispo Stephen Chow, que en abril realizó la primera visita a la capital china de un obispo de la excolonia británica en casi 30 años. Chow, que será nombrado cardenal por el Papa este mes, dijo a la prensa que espera que la Iglesia de Hong Kong pueda ser un "puente" con la China continental.

Este domingo, el Papa encabezará primero un encuentro interreligioso y ecuménico en un teatro de Ulán Bator al que asistirán representantes ortodoxos y budistas, entre otros, y luego celebrará una misa para la comunidad católica local y fieles de países de la región. (Télam/Reuters/NA)