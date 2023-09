Fiscal pidió que L-Gante vaya a un juicio oral

Mientras se espera que el Tribunal de Casación Penal bonaerense, se expida sobre su excarcelación extraordinaria, un fiscal le solicitó al juez de Garantías actuante, que el cantante Elián Angel Valenzuela, más conocido como L-Gante, detenido desde el 6 de junio, sea sometido al proceso legal en la causa que involucra a dos vecinos de General Rodríguez, y que sea sometido a juicio oral por privación ilegal de la libertad y amenazas, tenencia de estupefacientes y encubrimiento agravado. ron fuentes judiciales.



CONTINUA

DETENIDO

En tanto, L-Gante, de 23 años de edad, continuaba alojado en la Dirección Departamental de Investigaciones Quilmes, a la espera de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense, se expida sobre un pedido de su defensa que reclamó su excarcelación extraordinaria.



PALABRAS

DEL FISCAL

"En lo que respecta a la participación y coautoría del encartado en relación a los eventos por los que se lo mantiene privado de la libertad, se han confirmado a partir de los elementos de cargo y con los actos de investigación descriptos" en el requerimiento, indicó el fiscal en su escrito de 61 páginas al que accedió Télam.

Y destacó que "frente a la alta pena en expectativa que aparejan las conductas delictivas que se le enrostran a Valenzuela, indudablemente de recaer condena, la misma será de efectivo cumplimiento.

"Todo ello conlleva entonces a la necesidad que sea en el marco del juicio oral a llevarse a cabo, donde sea producida efectivamente la prueba, y todas las partes intervinientes en el proceso, puedan ejercer eficazmente sus derechos (…) respecto del cúmulo de actos de investigación que componen la etapa de instrucción", indicó.



4 HECHOS

Para el fiscal, L-Gante debe ser juzgado por cuatro hechos: Las amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas en perjuicio de Darío Gastón Torres, la privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples de Rosa Catalina, la tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro por tener en su poder un IPhone 12 Pro denunciado como robado.



OCHO AÑOS

DE PRISIÓN

A su vez, el instructor de la causa estimó que, por estos delitos, el imputado debería recibir una pena de 8 años de prisión.



CALIFICACIÓN

INCORRECTA

En tanto, para la defensa del músico, a cargo del abogado particular Diego Storto, el expediente "está mal calificado" y consideró que el hecho "podría definirlo como una pelea de borrachos".

"Hace noventa días que una persona está presa sin un arma, sin marihuana, cocaína, ni venta de nada. Está preso porque estuvo indefenso y por quién es. Nada más que por eso", dijo el penalista.

Mientras que el propio L-Gante, dio a conocer en las últimas horas a través de sus redes sociales, una serie de cartas dedicadas a sus fans, que escribió en la celda de la DDI Quilmes.

"Estoy al día, enfocado en lo que viene, no en lo que pasó", "ya tengo un álbum listo para cuando salga", "no hay mal que por bien no venga" y "me siento feliz porque volví a inspirarme", son algunas de las frases que publicó en stories de su Instagram.



REVOCACIÓN

El 11 de julio, la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la excarcelación extraordinaria otorgada por el juez Castro, declaró admisible el recurso interpuesto por la defensa y dispuso que la resuelva el Tribunal Penal con sede en La Plata.

El recurso de Casación fue concedido por los jueces Oscar Reggi y Carlos Risuleo, quienes también confirmaron la prisión preventiva para el músico.