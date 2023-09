PASO Nacionales ¿fue sorpresa?

Por Daniel H. Bartomioli*



Cuando intentamos comprender el voto de los ciudadanos a Javier Milei, podemos observar la existencia de diferentes motivos que originaron la adhesión del 30% del electorado (nada menos que 7.116.352 de votos en todo el país).

Desde la consolidación de nuestra democracia, que en algunos meses cumplirá 40 años, podemos inferir que al menos los votantes menores de 50 años ven su vida atravesada por la democracia y, desde allí, se preguntan si quienes han liderado este proceso produjeron los cambios necesarios, o si crearon las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida donde cada uno se sienta realizado.

En la mayoría de los casos podríamos concluir que no: los problemas estructurales de acceso a los bienes básicos de consumo, a la educación y a la salud, afectan hoy a casi la mitad de los argentinos y en el caso de los niños, a más del 60%.

Desde el análisis de la Ciencia Política podemos entender que ante la presencia de un escenario de profunda grieta ideológica emergió una nueva corriente que logró endulzar los oídos de la gente, reuniendo a quienes ya dejaron de creer y que claramente sienten que los actuales actores políticos -y los anteriores, en varias generaciones- son parte del problema y no de la solución.

Desde la economía, los evidentes problemas -la pobreza extendida y el impacto lacerante de la inflación- trajeron como consecuencia la marginación de niños y jóvenes que seguramente obstaculizará su ingreso futuro al mercado laboral, cada vez más exigente. Economía que además hace que un trabajador formalizado no pueda llegar a fin de mes.

Desde la inseguridad, la mayoría siente que en cualquier momento pueden ver vulnerados sus derechos y derribados sus esfuerzos o, mucho peor, perder su propia vida en un contexto de creciente amenaza y erosión de las reglas básicas de convivencia.

Entonces me pregunto ¿es una sorpresa lo que sucedió en las P.A.S.O.? ¿O se trata de revisar de manera rigurosamente crítica las acciones que nos condujeron hasta aquí?



(*) Licenciado en Ciencia Política y de Gobierno. Director de Axioma Group Consultores Rafaela.