La UIA celebró el Día de la Industria y el anuncio de liberar permisos de importación

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró ayer el Día de la Industria en la ciudad de Paraná por primera vez en la historia, con una jornada que contó con economistas de los principales espacios que disputan la presidencia, y con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien anunció la decisión de liberar los permisos administrados por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) pendientes.

"Sin industria no hay Nación, pero con una industria federal, con todos los sectores y mirando al futuro", explicó en la apertura el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El contexto económico social "es complejo", consideró ante unos 550 empresarios de todo el país, reunidos en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), pero dijo que el sector industrial "es el motor de crecimiento y empleo en el país". Por eso, rechazó a "algunos políticos que no quieren reconocer el rol de la industria", y apuntó que la actividad "no le tiene miedo al mundo, pero no nos entreguen de manos atadas porque ya sabemos lo que pasa".

El titular de la UIA habló del tema de la semana en la agenda empresaria, que fue el decreto nacional que implementa una suma fija obligatoria para el sector privado de $60.000 (en dos cuotas de $30.000) para los trabajadores. Funes de Rioja la llamó "asignación no remunerativa" y confirmó la postura que la entidad había publicado con un comunicado días atrás. "No lo compartimos, pero si somos respetuosos de la ley. Creemos en el orden constitucional y las instituciones", admitió.

Sobre el escenario venidero después del año electoral en curso, el referente industrial anticipó que el Poder Legislativo "va a ser plural" y llamó a "buscar políticas de Estado con todos los bloques". Dentro de esa agenda, anticipó una discusión tributaria. "La presión fiscal sobre el sector formal ubica a la Argentina primera en tres de los principales impuestos: Ganancias de sociedades, Débitos y créditos, y Patrimonios", mencionó. Mientras, proyectaba un "ranking" impositivo sobre el escenario, ante la mirada impávida del ministro y candidato Massa.

Además, Funes de Rioja recordó que el año pasado no se realizó la celebración por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y calificó el hecho como "una ofensa a toda la sociedad".

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) es un procedimiento electrónico que se utiliza para la gestión de las importaciones, por el cual se autorizan las compras externas. Massa anunció que se liberan los permisos de importación para todas las pymes porque agosto fue el mes "de mayor acumulación de reservas del Banco Central" en 17 años y permitirá darle mayor agilidad al sistema de revisión de importaciones.

Al hablar en el panel de apertura del acto por el Día de la Industria, que se llevó adelante en Paraná, el titular del Palacio de Hacienda graficó: "La Argentina "arrancó el año pensando que iba a comprar por US$100.000 millones y vender por US$100.000. Esa era nuestra planificación. Pero nos tocó vivir la peor sequía de la historia".

El también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) criticó los proyectos opositores de la dolarización y el bimonetarismo, al que calificó como "dolarización cobarde", y aseguró que la defensa de un proyecto industrial requiere "recuperar el valor de la moneda, vendiendo más de lo que compramos". También rechazó el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que volvió a comparar con la figura de un síndico que "mide cuentas y plantea situaciones que son un problema", pero dijo que en 2024 el país "recuperará su libertad de la cuenta comercial".

"La historia muestra que los planes de estabilización económica exitosos se basaron en el compromiso unificado, que requiere de la colaboración de fuerzas políticas, económicas y sociales para tener una red sólida de medidas", completó.

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, afirmó por su parte que la decisión "es muy acertada y repercute en muchas industrias provinciales que hoy estaban pendientes".

Por otra parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró que las propuestas de La Libertad Avanza de "romper con China y Brasil, y no tener una moneda van a impactar en el trabajo, producción e industria". "Hay que hablarle a la ciudadanía con claridad para que sepan qué buscan hacer y a qué costo romper con estos socios comerciales y no tener un Banco Central", completó Bordet.

Uno de los paneles tuvo la presentación del viceministro de Economía de la Nación, Gabriel Rubinstein, quien recalcó que "primero hay que tener superávit y una economía más formal" y luego "se podrá bajar impuestos". "Hay que fortalecer el Estado para reducir el déficit, no hay que dinamitar todo", explicó el economista, recordó que entre 2003 y 2005 "hubo un superávit de hasta 3%, sobraban las reservas", y precisó que "ese tiene que ser el norte".

Por su parte, Enrique Szewach, del equipo de Patricia Bullrich, adelantó que de ganar las elecciones, "habrá cuatro meses donde todos van a tener que poner", porque "Argentina tiene la reputación de no ser creíble", y luego avanzarán en reformas laborales, en AFIP, en un "nuevo Mercosur", y en una reforma tributaria que "cambiará la relación Nación y provincias", las cuales "van a tener que negociar".

Darío Epstein, de La Libertad Avanza, pidió "un shock de inversión privada para crecer" porque "el sector público no sirve"; y explicó que si asumen la presidencia no se abrirá la economía ni habrá una dolarización hasta 2026, cuando "probablemente algunas empresas no tengan la fortaleza suficiente", y un Gobierno liberal "no va a protegerlas".